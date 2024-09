Technici počítačových sítí a systémů Do našeho kolektivu hledáme kolegu na technickou pozici správce sítě a IT support, který již má zkušenosti v oboru. Budete pečovat o portfolio stálých zákazníků a realizovat technickou část různých projektů. Vaše činnost zahrnuje jak technické realizace a servisní zásahy tak komunikaci se zákazníky a řešení jejich požadavků. Co požadujeme: Praxi v oboru (alespoň 2 roky) Pokročilou znalost problematiky v oblasti správy sítí, konfigurace serverů, zálohování apod. Technické IT znalosti (síťové konfigurace) Komunikační dovednosti (péče o své klienty a poskytnutí supportu) Analytické schopnosti a logické myšlení Spolehlivost a aktivní přístup Středoškolské vzdělání s maturitou Co nabízíme: Plat 50 000 Kč Variabilní finanční ohodnocení podle výkonů Osobní prostor pro realizaci progresivních nápadů Zavedený systém organizace práce a profesionální nástroje ke správě Informace o pozici: Pracovní doba od 8:00 do 16:30 Provozovna: Křížová 116, Sokolov Služební notebook a mobil Firemní automobil pro servisní výjezdy Portfolio zákazníků: Karlovarský kraj Informace pro zájemce: Máte-li zájem o nabízenou pracovní pozici, pak zašlete svůj strukturovaný životopis a krátký motivační dopis na níže uvedený email. Vybraní kandidáti budou pozváni k pohovorům. Kontakt: VUJO s.r.o. Ing. Petr Vůjtěch petr.vujtech@vujo.cz +420 733 641 903 45 000 Kč

