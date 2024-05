Pokud právě plánujete svůj program na víkend, přidáme několik tipů na akce na Sokolovsku, a navrch jako tradičně i tipy pro Karlovarsko a Chebsko.

V květnu a červnu otevírá o víkendech své brány i zřícenina hradu Hartenberg v Hřebenech na Sokolovsku. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Dobrosmrťácký festival – k smrti vlídný festival

Kdy: pátek 17. května a sobota 18. května

Kde: Jindřichovice

Za kolik: vstupné dobrovolné

Proč přijít: Akce začíná už v pátek v kostele sv. Martina, kde je od 18 hodin připravena přednáška a po ní koncert Ivy Marešové a Aliaksandra Yasinského. V 21.30 je připravena noční prohlídka jindřichovického mauzolea. Program pokračuje v sobotu od 14 hodin v Jindřichovické rokli a bude pestrý a bohatý – přednáška, divadlo, akrobatický workshop, lanové překážky a chybět nebude ani hudební program a fotokoutek. Představí se i Sanitka Přání.

Tipy Deníku: Vary čeká běh, zahraje Klepl, Valeč zve na květy, Ostrov na figurky

SWAP – radostná výměna oblečení

Kdy: sobota 18. května od 14.00

Kde: Kulturní dům Dvorana Loket

Za kolik: vstupní poplatek 100 korun

Proč přijít: Dámy, ale i páni, dorazte - budeme pít kávu, poslouchat džezík, rozebírat módu a vyměňovat si hadříky. Ideálně strávené sobotní odpoledne v útulném prostranství velkého sálu loketské Dvorany. těmito slovy zvou organizátoři do loketské Dvorany na SWAP. Jak SWAP funguje? Přineste oblečení, doplňky, obuv a odneste si, co se vám líbí. Předem se zaregistrujte na mailové adrese: info@dvoranaloket.cz. Jste vítaní i bez registrace.

Březovák fest

Kdy: sobota 18. května

Kde: amfiteátr KD a MFC Březová

Za kolik: 100 korun (děti a ZTP zdarma)

Proč přijít: Rodinný festival Březovák Fest 2024 zve do březovského amfiteátru. V sobotu tu bude probíhat hudební zábavný festival na pohodu. Od 16 hodin se uskuteční festival, na kterém vystoupí kapely Kolband, POKRAČUJÍCÍ ZÁVADA, Exploze jádra, Tra-mall, Birchtown, P. Planeta. O zábavu se postará také doprovodný program, vystoupení trialshow, dogdancing a pro děti ještě malování na obličej. Prodej vstupenek na místě, ale také v předprodeji online na www.mfc-brezova.cz nebo v Infocentrum MÚ a v pokladně kina.

Tipy Deníku pro Chebsko: Zahájení lázeňské sezóny ve Františkových Lázních

Tip na výlet – hrad Hartenberg

Kdy: sobota a neděle 18. a 19. května od 11.00 do 17.00

Kde: hrad Hartenberg, Hřebeny

Za kolik: 120 korun, snížené vstupné 90 korun

Proč přijít: Přemýšlíte kam vyrazit na zajímavý jarní výlet? Nebyli jste letos ještě na Hartenbergu? Jste zvědaví, co je na hradě nového ? Pak je ta správná chvíle sednout na vlak, na kolo, koně či jiný dopravní prostředek a zadat ty správné cílové souřadnice. Hrad je otevřen v průběhu května a června o víkendech od 11 do 17 hodin. Na prohlídce je možno se domluvit předem telefonicky. Prohlídka začíná každou hodinu a trvá přibližně 50 minut. Je možná jen s průvodcem.