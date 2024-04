Víkendové počasí neslibuje sice takové teploty jako o uplynulém víkendu, přesto Klub českých turistů láká na Pochod okolím Chodova. Pokud budete radši pěkně v teple, Dvorana v Lokti nabízí koncert, sokolovský dům kultury zve děti na pohádku a v Josefově můžete swapovat.

Vyhlídka Chodaublick. | Foto: Solles

Sokolovsko

Totální nasazení a Deratizéři

Kdy: sobota 20. dubna od 20.00

Kde: Kulturní dům Dvorana Loket

Za kolik: 250 korun v předprodeji

Proč přijít: Loketská Dvorana bude v sobotu večer patřit punk-rocku. Zahraje tu po letech slánská punk-rocková legenda Totální nasazení na posledním klubovém koncertu sezony. Jako host vystoupí Deratizéři, ska-folk-punk ze Slaného.

Pochod okolím Chodova

Kdy: sobota 20. dubna od 8.00

Kde: sraz na autobusovém nádraží v Chodově

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Klub českých turistů zve v sobotu na Pochod okolím Chodova. Sraz je v 8 hodin na autobusovém nádraží v Chodově. Odtud se účastníci vydají směrem na Tatrovice, vyhlídku Chodaublick a štolu Bílá paní. Za účast dostanete turistické razítko, připravené jsou i diplomy.

O Budulínkovi

Kdy: neděle 21. dubna od 16.00

Kde: Loutková scéna MDK Sokolov

Za kolik: 40 korun

Proč přijít: Místní ochotnické Divadlo bez zákulisí si na nedělní odpoledne připravilo loutkovou pohádku pro nejmenší O Budulínkovi. V rámci pohádky proběhne i výstava obrazů dětí z DDM – Malý Picasso.

3. jarní josefovský SWAP

Kdy: pátek 19. dubna od 16.00 a 20. dubna od 10.00

Kde: Komunitní centrum Josefov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Daruj, co nepotřebuješ. Vyber, co se ti hodí. Vracej věci do oběhu! Tak vyzývají organizátorky ze Spolku Duhovka k účasti na 3. jarním josefovském swapu. Co můžete darovat do oběhu? Vše, co bude hezké, čisté, použitelné. Oblečení se přijímá pouze čisté, vyprané a složené. Swap se koná v sobotu od 16 do 19 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin v josefovském komunitním centru.