Sokolovsko:

Yzomandias & Nik Tendo na přírodním koupališti Michal

Kdy: sobota 13. července od 20 hodin

Kde: Sokolovský zámek, Sokolov

Za kolik: 490 korun

Proč přijít: Yzomandia ukazuje prakticky vše, co lze od rapového vizuálu očekávat, zabalil to ovšem do profesionálního obalu. Koncert rapového dua z Milion+

Posezení a zpívaná v obci Josefov

Kdy: pátek 12. července od 16 hodin

Kde: komunitní centrum Josefov

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Po celý večer vás bude provázet skupina Strejdové, k tomu si můžete dát vychlazené pivko a malé občerstvení

Revival Fest Kraslice

Kdy: sobota 13. července od 13 hodin

Kde: Městské Sady Kraslice

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Festival revival kapel jako např. Lucie, Elán, Olympic Revival Band, Team Revival Znojmo aj.

Trhy v podhradí Loket

Kdy: pátek 12. července od 11 - 17 hodin

Kde: Zámecká ul., Loket – pod Hradem

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Trhy v podhradí od regionálních prodejců a pěstitelů. Těšit se můžete na mléčné a masné výrobky, pečivo, ovoce, zeleninu, sirupy a marmelády, med, keramiku, kávu, dortíky a mnoho dalšího.

Máte i vy nějaký tip na výlet či společenskou akci? Dejte nám vědět, rádi vaši akci zveřejníme v našich tipech. Napište na radka.barova@denik.cz

Přejeme krásné prožití víkendu.