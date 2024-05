Kam se můžete o víkendu vypravit tentokrát? Na dvě akce zvou vodáci z Dronte, pořádají Jarní duatlon a v sobotu večer odemknou řeku Ohři. Živé Sokolovsko pro změnu zve na Krušnohorskou padesátku. Anebo si zajeďte do Lokte na vernisáž výstavy. Připojujeme tradičně i pár tipů na akce na Karlovarsku a Chebsku.

V sobotu vodáci odemknou řeku Ohři. | Foto: Deník / Lucie Žippaiová

Jarní duatlon dvojic na Ohři

Kdy: sobota 4. května od 9.00

Kde: start loděnice Dronte Sokolov

Za kolik: startovné 400 korun

Proč přijít: Startuje se v 10 hodin v sokolovské loděnici na koloběžkách. Jede se do Kynšperka, kde se přesedá do kánoe a dvojice se vrací zpět do Sokolova. Závodit mohou i děti, ve dvojici s dospělým. Registrace začíná v 9 hodin. Trasa vede podél řeky Ohře přes Hlavno a Dasnice do Kynšperka. V ceně startovného je i zapůjčení koloběžky, můžete jet ale samozřejmě i na vlastních. Předpokládaný konec je v 15 hodin, závod se koná za každého počasí.

Odemykání řeky Ohře

Kdy: sobota 4. května od 11.00 (sjezd řeky), od 14.00 program v loděnici

Kde: sraz na sjíždění řeky v Kynšperku, program v loděnici Dronte Sokolov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční Odemykání řeky Ohře se koná v sobotu. Pokud se rozhodnete sjet řeku, sraz je v 11 hodin v tábořišti v Kynšperku, odkud se o hodinu později vydáte po řece do loděnice v Sokolově. Tady je od 14 hodin připraveno folkovo-trampské setkání kapel a muzikantů. Jakých, to je zatím ještě v přípravě, doplníme, jak budeme vědět. Vyvrcholením programu bude odemčení řeky vílou, s nímž pořadatelé počítají zhruba ve 20.30.

Kateřina Riegerová, vernisáž výstavy

Kdy: neděle 5. května od 17.00

Kde: Galerie Cafe Loket

Za kolik: neuvedeno

Proč přijít: Malá poetická kavárna v centru Lokte zve zájemce na vernisáž výstavy Kateřiny Riegerové, která představí své koláže, linoryty a kombinované techniky. O hudební doprovod se postará Barbora Burianová.

Krušnohorská padesátka

Kdy: sobota 4. května od 6.00

Kde: Krajková

Za kolik: startovné 600 korun

Proč přijít: Živé Sokolovsko z. s., Windy hill Ranch a obec Krajková vás srdečně zvou na 8. ročník Krušnohorské padesátky. Závod je určen pro běžce, canicrossaře, pěší a dogtrekaře. Trasy měří cca 25+ a 50+km. Závod je koncipován především jako dogtrek (tj. nezveřejňování tras před závodem, mapu s trasou závodu a slovní popis trati dostane závodník při prezentaci nebo meetingu, trasa nebude značená, výbava a občerstvení je v režii závodníka). Závod je otevřen i pro běžce a pěší za stejných podmínek. Start je volný od 6 do 10 hodin.