2021: Investice měst míří hlavně do silnic a mostů

I když budou rozpočty okresních měst v Karlovarském kraji kvůli pandemii napjaté, přesto se na tento rok plánují velké investiční akce.

DVORSKÝ MOST je v havarijním stavu a do dvou let bude odstraněn. Město si tak od dopravních komplikací kvůli uzavřeným mostům neoddychne. Foto: Deník/Jana Kopecká | Foto: Deník / Jana Kopecká

Karlovy Vary problém, kde vzít na velké zakázky, vyřešily kulantně. Město si bere 700milionový úvěr, z něhož chce v nadcházejících letech financovat velké akce. „Tento rok bude rokem komunikací a také mostů,“ konstatoval mluvčí karlovarského magistrátu Jan Kopál. Jako první přijde na řadu demolice a výstavba nového Dvorského mostu, která má stát 150 milionů korun. „Nově jsme museli zavést částečné omezení provozu na festivalovém mostu mezi Císařskými lázněmi a Grandhotelem Pupp, bude v brzké době vyžadovat rekonstrukci. A v jeho blízkosti hodlá město ve spolupráci s Karlovarským krajem rekonstruovat dlouhá léta nevyužívanou Goethovu lávku, která spojuje Goethovu stezku s Císařskými lázněmi,“ upřesnil mluvčí Kopál. Kromě mostů řeší Karlovy Vary aktuálně i své ikonické kolonády. Mlýnská kolonáda prochází celkovou rekonstrukcí včetně restaurování uměleckých prvků. „Tato akce by měla být hotová do června roku 2021 a provádí se po etapách, tak aby byl zachován přístup k většině pramenů,“ doplnil mluvčí. Cením si každé konzervy ve skladu, říká ředitel Potravinové banky Přečíst článek › To v Chebu se plány kvůli krizi měnily. „Kvůli nižším, navíc krajně nejistým příjmům jsme museli pečivě uvážit, které akce realizovat a které budeme muset navzdory jejich potřebnosti odsunout na další roky,“ uvedla mluvčí chebské radnice Simona Liptáková. Největší chebskou akcí by tak měla být lávka na Švédský vrch, na niž je v rozpočtu na rok 2021 vyčleněno 129 milionů korun, dokončena má být v roce 2022. Dalšími velkými zakázkami jsou Přírodovědné centrum domu dětí a mládeže za 20 mil. Kč, zateplení a rekupe-race vzduchu na 3. základní škole za 33 milionů či dobudování atletického stadionu na levém břehu Ohře včetně skateparku a hřišť na míčové sporty za 33 milionů korun. Cestou zadlužování nechce jít Sokolov. Město si v předchozích letech dokázalo vytvořit finanční rezervu 301,8 milionu korun. „K největší investiční akci Sokolova v roce 2021 patří dokončení stavby nového pobytového zařízení pro seniory Čtyřka za zhruba 160 milionů korun. Pro tento rok je na akci vyčleněno asi 79 milionů korun. Stavební úpravy bytového domu v ulici Petra Chelčického přijdou na přibližně 24,4 milionu korun. Do oprav silnic a chodníků pak chce radnice investovat 48 milionů korun, do budování parkovacích ploch dalších 25 milionů korun,“ uzavřel mluvčí sokolovské radnice Vladimír Meluzín.

