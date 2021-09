V Karlových Varech pořádá akce k tomuto dni Kancelář architektury města Karlovy Vary (KAM). Už jedenáctý ročník festivalu je založen na procházkách s průvodci, ukazuje na potenciál lokalit či jejich bolavá místa. „V Karlových Varech proběhne Den architektury od 30. září do 3. října. Ve čtvrtek ho zahájíme promítáním filmu o významném architektovi Le Corbusierovi v kině Drahomíra, v pátek nás čeká koncert čtyř interpretů v drahovické obřadní kapli, která není běžně přístupná veřejnosti. Na stejném místě pak v sobotu ovládne prostor loutkové divadlo Jana Kindla za doprovodu hudby Ireny a Vojtěcha Havlových. O víkendu se také uskuteční komentovaná procházka městem s Lubomírem Zemanem,“ informovala Jana Boukalová z KAMu. Doplnila, že vstup na nejen zmíněné akce je zdarma a není třeba se registrovat dopředu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.