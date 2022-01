Nikdo, jednou, to jsou asi čtyři roky, jsem viděla video, jak se šije z korálků. Moc mě to zaujalo a rozhodla jsem se to také zkusit. No a vidíte, naučila jsem se to a už umím vyrobit všechno možné:

A co tedy jste už vytvořila?

Stovky miniaturních šperků, broží, ozdob, náušnic, náramků, také zvířátek. Troufla jsem si i na malou čajovou konvici, ze které teče tekutina do hrnečku. No a aktuálně jsem také dokázala udělat i injekci s očkovací látkou. Takový pokus, ale podařil se.

To je úžasné. Co potřebujete k výrobě kromě návodu?

Hlavně ten čas a chuť tvořit. Ale jinak, koupíte si, nebo objednáte na internetu korálky, k tomu ještě musíte mít slabou jehlu, nitě na korálky, nebo můžete vzít jako náhradu slabý rybářský vlasec. Pak filc a také různá zapínání. Je fajn mít po ruce i lupu. Filc máte na tvarování výrobku a zapínání je na šperky.

Jak dlouho třeba tvoříte jednu malou brož?

Když mám chuť pracovat, tak zhruba za dva dlouhé večery nějakou ušiji. Z korálků jde prakticky vyrobit jakýkoliv tvar, jen je dobré si jej připravit třeba vystřižením z filcu, na ten lze našít třeba i koženku. Nemusíte šít jen z mini korálků, můžete mít různé velikosti. Důležité je ale každý korálek dobře přichytit a v podstatě v závěru pořádně pospojovat. Dá se zdobit i štrasovými kamínky, které jsou zasazené do lůžek s dírkami. Odměněni jste pohledem na originální kousek, který druhý nikde neuvidíte. A můžete si tak ušít i velikonoční nebo vánoční dekorace.

Máte ještě nějaké další koníčky?

Koníčků mám hodně, ale kvůli korálkům už není na ně čas. Jmenovala bych pletení, háčkování, vyšívání, vintáž, malování porcelánu, ubrousková metoda, hra na akordeon a keyboard. Jsem čtyři roky v důchodu, ale stále ještě pracuji v mateřince, jsem dvakrát babičkou a jednou prababičkou. Korálkům se věnuji nejvíce, 40 až 50 hodin týdně.

Martina Sihelská