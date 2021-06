Při revitalizaci Císařských lázní neudělal Karlovarský kraj chybu, a tudíž není důvod pro zahájení správního řízení. Uvedl to Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který opravu budovy prošetřoval na anonymní udání. „Obnova národní kulturní památky i příprava změny atria jako interiéru mohou pokračovat bez omezení,“ uvedla mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková.

Stěžovatel podle ní napadal především to, že Karlovarský kraj chce jako zadavatel veřejné zakázky nechat provést podstatnou změnu v zastřešení atria Císařských lázní. „Podle zjištění ÚOHS změna vůbec dosud nebyla zadána, nedošlo tedy ani ke změně závazku ze smlouvy a antimonopolní úřad neměl co přezkoumávat,“ uvedla mluvčí. Dále anonym tvrdil, že kraj chce nezákonně dělit veřejnou zakázku. Ani v tomto ohledu ale ÚOHS nedošel k závěru, že by kraj udělal chybu. „Byli jsme od počátku přesvědčeni, že postupujeme správně, s nejvyšší obezřetností pečlivě plánujeme veškeré kroky týkající se revitalizace Císařských lázní a kolegové z odboru řízení projektů prověřují každý detail, aby nedošlo k chybě, abychom neohrozili čerpání dotace od státu a samotný průběh obnovy památky,“ uvedl hejtman Petr Kulhánek (STAN).

Karlovarský kraj podle hejtmana poskytl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže veškeré informace o veřejné zakázce a změnách, které nyní probíhají u vestavby koncertního sálu do atria budovy. „Podobné anonymní podněty přidělávají práci celé řadě lidí, kteří se potřebují soustředit i na další projekty. Ale pokračujeme, práce na obnově památky jsou v plném proudu,“ doplnil hejtman Kulhánek.

Změnu projektu kritizovalo hnutí ANO (nyní v opozici), které s koaličními partnery v prosinci 2019, za tehdejší hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) , obnovu Císařských lázní prosadilo a zahájilo. Nová krajská koalice projekt ale kvůli střeše atria nad koncertním sálem pozměnila a práce pozastavila. „Kvůli tomu hrozí budově další problémy, prodloužení doby rekonstrukce a vrácení dotace,“ kritizovala postup kraje Jana Mračková Vildumetzová.

Karlovarský kraj si ale za bezchybným postupem opravy lázní stojí. "I nadále úzce spolupracujeme s projektanty, kteří provádějí pouze minimální změny oproti stávající projektové dokumentaci tak, abychom rozšířili funkčnost plánovaného atria jako multifunkčního interiérového sálu, ale zároveň bylo do platné dokumentace zasaženo co nejméně," zdůraznil hejtman Kulhánek.

V Císařských lázních nyní probíhají práce na montáži ocelové konstrukce v krovu pultové střechy, dále montáž podlahové skladby v půdním prostoru a zpětná montáž půdovek. Na střeše pokračují tesařské práce, výměna poškozených krokví, práce na montáži krytiny. Stavebníci provádějí sanace zdiva na mezipodestě hlavního schodiště včetně betonáže podlahy pod podestou hlavního schodiště a další montážní, pasířské a klempířské práce.

V Zanderově sále dochází k čištění, broušení tmelení a v plném proudu jsou restaurátorské práce na obrazech.