První kolo prezidentských voleb na Božím Daru stejně jako v několika okolních obcích vyhrál Petr Pavel (v krajském měřítku zvítězil ale v Karlovarském kraji Andrej Babiš pozn. red). Na Božím Daru získal Pavel snad nejvíce hlasů v celém kraji, volilo ho 57,46 procenta lidí. Babiš tam skončil dokonce až na třetím místě za Danuší Nerudovou, a to s 9,74 procenta hlasů. Obyvatelé Božího Daru navíc v prvním kole předvedli i famózní účast, která dosáhla 86,26 procenta. Vysoké účasti napomohly i volební průkazy, ale ty naopak neovlivnily výsledky voleb stejně jako v mnohých okolních obcích - například v Potůčkách, kde Pavel také vyhrál, ale volební průkazy tam byly vydány jen dva.

Co říkají osobnosti Karlovarského kraje na výsledky prvního kola voleb?

Podle místních je za vítězstvím Petra Pavla skladba zdejšího obyvatelstva. "Bydlí tu hodně právníků, přistěhovala se sem řada lidí. Hlavním důvodem je ale asi to, že místní jsou mnohem vstřícnější. Žije tu nyní hodně Ukrajinců, které Boží Dar přijal a oni pomáhají, kde se dá a místní podnikatelé jsou za to rádi. A pochopitelně za to může i klima - Božídarští jsou si dobře vědomi tvrdých podmínek, v nichž žijí, vědí, že se s nimi život nepáře a že se o sebe musí postarat sami," říká Hana Samková, která se na Boží Dar přistěhovala z Karlových Varů.

"Asi za to mohly volební průkazy. Měli jsme i vysokou účast," domnívá se jeden ze štamgastů Radničního sklípku. "Já si myslím, že u nás to bylo především o tom, aby nevyhrál Babiš. Ať to dopadne tak, aby na Hradě neusedl hlavně on," komentuje situaci provozní hospůdky Václav Zich. "Třeba takhle lidé hlasovali i kvůli tomu jeho vyjádření, že jsme nejhorší kraj historicky ve všem. Místní na tento jeho výrok nezapomněli a když to před dvěma lety během pandemie řekl, lidé to tu hodně řešili," pokračuje provozní Radničního sklípku, kde sedí jen pár mužů na baru. "Teď to není úplně ideální, není sníh. Jinak míváme v tuto dobu plno. Hodně klientů kvůli špatné sezóně odhlašovalo i ubytování. Víkendy jsou ale celkem slušné. V pátek se u nás scházejí místní důchodci, a to víte, baví se i o politice. Já je musím občas usměrnit, aby to neřešili. Ještě jsem tu ale neměl štamgasta, který by mi řekl, že volil Andreje. Pokud někdo takový je, tak to neřekne. Tady nemají lidé Andreje v lásce," konstatuje.

V Karlovarském kraji vyhrál Babiš. Region měl opět nejnižší účast v republice

"Já volil Nerudovou. Andreje rozhodně ne," svěří se starší štamgast. "A to já Andreje volil," přidá se jeho kamarád, který ale bydlí v Kladně. "A víte proč? Protože za posledních pět let nic neukradl," poznamenává.