"Musím říci, že jednání byla velmi klidná a přitom konstruktivní. Na všech účastnících bylo vidět, že mají vůli v této věci něco udělat," kvitoval schůzku provozovatel baru Barracuda Pavel Jiřík.

Na jednání tak došlo k návrhu hned tří možných opatření. Problémem barů v ulicích Jaltské, Davida Bechera či Dr. Engela, Zeyerovy i třídy T. G. Masaryka totiž je, že po zákazu kouření ve vnitřních prostorách vycházejí lidé ven, jsou hluční, přecházejí z jednoho baru do druhého a následně se srocují před okénky s občerstvením. Místní obyvatelé kvůli tomu, že se nemohou o víkendech řádně vyspat, sepsali petici. Pro podnikatele je tedy důležité, aby své štamgasty udrželi co nejvíce uvnitř.

"Já osobně vnímám jako nejdůležitější spolupráci s policií. Jsme ochotní se podílet na civilních hlídkách, jejichž součástí by měla být i naše ostraha. Podobně už prý fungují takové hlídky v Praze. V hlídce by byl vždy uniformovaný policista se sekuriťáky," nastínil podnikatel s tím, že na příští schůzce by se k hlídkám mělo říci více. Dalším prostředkem by pak mělo být zavedení opakovaného vstupného. "Každý, kdo vyjde ven a bude se chtít vrátit, zaplatí další vstupné. Jeho výše bude závislá na jednotlivých podnicích, předpokladem je částka padesát korun a výše. Tím se značně eliminuje počet lidí, kteří budou vycházet ven. Toto opatření se například osvědčilo v podniku ve Staré Roli a my se chceme vydat podobnou cestou," pokračoval Jiřík.

Třetím krokem pak má být vybudování kuřáren. Ne všude je to ale kvůli dispozičním možnostem reálné. "V tomto případě hodně závisí i na hygieně, zda nám vybudování oddělených místností pro kuřáky povolí. U nás to prostorově například půjde. Podstatné je, že chceme udělat maximum pro to, abychom situaci napravili," dodal podnikatel.

Jednání velmi kvituje i Alexander Rebjonok, který je sice generálním ředitelem hotelu Imperial, ale dlouhé roky funguje i jako dýdžej, který působí v jednom z dotčených klubů. "Schůzka byla určitě smysluplná. Je zřejmé, že všichni chtějí najít shodu," komentoval záležitost Rebjonok.

Také podle karlovarské primátorky Andrey Pfeffer Ferklové je znát, že podnikatelé chtějí situaci napravit. "Během posledních dnů i silvestrovských oslav už některé podniky posílily svou ostrahu. Naše právní oddělení v současné době pracuje na společném memorandu mezi městem a provozovateli. Během února by se mělo podepisovat," uzavřela primátorka.

Podmínky, které musí podniky splnit do 31. května

1. vyvinou maximální snahu k zajištění a udržení dodržování nočního klidu v blízkém okolí své provozovny

2. omezí hlučnost svých návštěvníků tak, aby ruchem nebyli obtěžováni občané, kteří v dané lokalitě bydlí a mají právo na klidný spánek, veškerá zábava se bude odehrávat především uvnitř provozoven, i tak s ohledem na dodržování nočního klidu

3. obstarají si provoz své živnosti takovým způsobem, aby návštěvníci jejich provozů co nejméně opouštěli toto místo, či dokonce migrovali po barech a tím způsobovali hluk na ulicích

4. ve svých provozovnách umístí cedule s nápisem zákaz vynášení alkoholu a osobně či prostřednictvím svého zaměstnance nebo jiné osoby budou na tuto povinnost dohlížet

5. zajistí v případě možnosti zřízení prostorů vyhrazených pro kouření

6. osobně či prostřednictvím jiné osoby zajistí dozor nad dodržováním uvedených pravidel uvnitř provozovny i v bezprostředním okolí jejich provozoven