"Ubytovali jsme u nás čtyři statečné maminky s pěti dětmi v rozmezí od 6 do 18 let. Po pětidenní cestě mají konečně zázemí, kde se mohou soustředit na to, co dál - jak sehnat práci a případně školu pro děti. To vše s myšlenkou na rodinu a příbuzné, kteří zůstali v uzavřeném Kyjevě a jiných ostřelovaných místech. V nočních hodinách poté očekáváme příchod dalších maminek s dětmi," uvedl v sobotu bečovský kastelán Tomáš Wizovský.