Jeden brutálně zavraždil sekerou svého otce a svoji macechu, druhý surovým způsobem zlikvidoval soka v lásce. „Oba případy si jsou podobné způsobem a brutalitou útoků. Zákeřně, nečekaně bez šance na obranu poškozených,“ vzpomíná na výjimečný případ vraždících bratrů z Tymákova na Plzeňsku Radovan Macák, který byl coby policista u vyšetřování více než stovky západočeských vražd.

Jako první se vrahem stal mladší ze sourozenců Vojtěch H. V červenci 2012, kdy vztáhl ruku na svého otce a jeho partnerku, mu bylo pouhých 24 let. Za vraždou stály rodinné spory. Vojtěch i jeho starší bratr Jaroslav u plzeňského soudu vypověděli, že otec a macecha, u nichž od školních let bydleli, je celé dětství vystavovali psychickému týrání a ponižování. Krutě se prý chovali zejména ke dvěma dívkám, které měli v pěstounské péči. Sestry prý bili často až do krve. Navíc prý vyhrožovali Jaroslavovi, že mu vezmou jeho malého synka a nechají si ho ve své péči. Vojtěch V. to vyřešil sekerou, kterou manželům zasadil řadu ran. Nejprve zabil tátu, pak macechu.

„Měl jsem úplně zatměno, všechno bylo jako v mlze,“ řekl u soudu. Po činu odešel, převlékl se a špinavé šaty i sekeru u Šťáhlav hodil do Úslavy. Že je vrah, zjistili policisté až po dvou měsících. „Například přesný čas vraždy se povedlo určit díky výpovědi sousedky z vedlejšího domku. Ta totiž v v noci vstávala k dítěti, které se probudilo. Potom šla na WC a tam přes otevřené okénko zaslechla zoufalé výkřiky z domu rodiny H. Pak najednou ustaly. Jenže je neřešila, myslela si, že šlo o výkřiky ze spaní. Druhá podstatná věc byla, že vypověděla, že vůbec neštěkal pes rodiny H., který normálně štěkal neustále. Toho psa vychoval právě Vojtěch, tudíž ho zvíře v noci poznalo,“ vzpomínal Macák. Vojtěch H. dostal u Krajského soudu v Plzni za dvojnásobnou vraždu 22 let, v červenci 2013 mu odvolací Vrchní soud v Praze trest snížil na konečných 19 let.

Bratři Jaroslav a Vojtěch (s eskortou) u Krajského soudu v Plzni.Zdroj: Foto. Deník

Doznal se v autě

Jen krátce poté, v září 2013, se stal vrahem i Jaroslav H. O život připravil soka v lásce, pětadvacetiletého přítele své nevlastní sestry, do níž se sám zakoukal, ač měl ženu a dítě. Oba muži jeli spolu pro kovový šrot a nedaleko Mešna na Rokycansku se pohádali. Jaroslav V. rivalovi zasadil tesařským kladivem osm ran, poté již ležícího muže dvakrát bodl loveckým nožem. Přerušil mu krční tepnu, mladík vykrvácel. Tělo vrah odvezl o pár kilometrů dál ke Kornaticím a tam ho vyhodil v lese, kde ho o den později našel houbař. Když si pro Jaroslava H. policisté přijeli, nezapíral. „Kolegům se přiznal ještě v autě,“ potvrdil Macák.

Krajský soud v Plzni poslal Jaroslava H. do vězení na 14,5 roku. Podle předsedy senátu muži přitížila surovost útoku a také to, že život mladého člověka „odňal ze zcela malicherné příčiny“. Polehčila mu beztrestnost i to, že se doznal a vyjádřil upřímnou lítost. „To svědčí o určité sebereflexi,“ uvedl soudce.