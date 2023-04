Bezbariérová pošta v Mariánských Lázních má být zrušena, strmé schody v té zbylé starší senioři nevyjdou. Podle vedení města je pošta odtržena od reality a s tímto řešením nesouhlasí. Opoziční ANO navíc ostře kritizuje hejtmana, naštvaní starostové se zase chtějí bránit.

Odstrašujícím příkladem, jak management České pošty vyřešil problémy s obřím dluhem a hrozbou insolvence, je zrušení jedné ze dvou poboček v Mariánských Lázních. Poštovní služby od 1. července nabídne lidem v budově, v níž strmé schody zamezí imobilním a starším seniorům na poštu vstoupit. Zatímco druhá, bezbariérová pobočka, byla ze seznamu funkčních poboček ve městě vyřazena. "Nesouhlasíme s jejím uzavřením a budeme usilovat o to, aby Česká pošta přístup přehodnotila. Pobočka pošty v Úšovicích je bezbariérová, je tam dostupné parkování a MHD je v bezprostřední blízkosti. Bydlí tam většina obyvatel Mariánských Lázní, pošta je v docházkové vzdálenosti a v těsné blízkosti je i Domov pro seniory," zdůraznil Martin Hurajčík (ANO), starosta Mariánských Lázní.

Pocity marnosti zažívá po jednání o zrušení 14 poboček v Karlovarském kraji s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN) i starostka Nejdku Ludmila Vocelková (ANO). "Při výběru se bral v potaz pouze počet klientů a úkonů na pobočkách. Na aspekty jako jsou rozloha, členitost terénu, možnosti parkování, bezbariérovost, možnosti dopravy MHD a v první řadě stáří obyvatel v dané oblasti, nebyl brán zřetel. Ptali jsme se, jestli je možné převzít rušené pobočky a udělat z nich pobočky Pošta Partner, bylo nám řečeno, že ne. Počet poboček je již daný," uvedla. V Nejdku zbyla občanům pošta na okraji města, zatímco ta na sídlišti byla zrušena. Někteří lidé tak budou muset za poštovními službami urazit v tomto horském městečku až tři kilometry. V příštích týdnech budou podle starostky Vocelkové zástupci České pošty odjíždět jednotlivé samosprávy. "Ale nevím, co s námi, po této nefér bitvě, budou chtít řešit. Je to smutné. I města a kraje mají určité činnosti, které jsou pro ně ztrátové, ale pro život a udržení osídlení našeho kraje, jsou naprosto nezbytné," dodala starostka.

A zatímco starostové už řeší kvůli rušení poboček první odvolání a stížnosti, hejtman Petr Kulhánek (STAN) čelí palbě opoziční kritiky. Hnutí ANO dokonce tvrdí, že krajským zastupitelům lhal a vedení kraje dalo přednost svým stranickým kolegům ve vládě. V připomínkovém řízení totiž podle ANO hejtmanství bez připomínek odsouhlasilo rušení poboček České pošty v kraji, přestože hejtman na posledním zasedání tvrdil, že kraj dokument k připomínkování nedostal.

„Bylo nám divné, že by se kraje k takto zásadní otázce neměly možnost vyjádřit. Následně jsme zjistili, že vedeni kraje se k problematice rušení poboček pošty vyjádřilo. Ministerstvu sdělilo, že nemá připomínky, a tím potvrdilo, že s postupem souhlasí,“ zlobí se poslankyně parlamentu a předsedkyně zastupitelského klubu hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová, podle níž je hejtmanův postup naprosto absurdní. "Před týdnem schválilo zastupitelstvo náš návrh, ve kterém zastupitelstvo kraje vyzývá ministra vnitra a vládu nepřistupovat ke kroku zrušení poboček České pošty v Karlovarském kraji, a to do doby řádného projednání a případného nalezení řešení s jednotlivými starosty měst a obcí. Hejtman nás následně ubezpečoval, že téma otevře na nejbližším jednání s vládou. Podle mých informací se tak ale nestalo, hejtman na jednání mlčel a za náš kraj opět nebojoval,” dodává Vildumetzová.

Na tak malý kraj je zrušení 14 poboček podle starostů velmi problematické. V Karlových Varech, kde je v současnosti devět poboček, se jich má zrušit šest, V Chebu mají zavřít tři a zůstat dvě, v Sokolově nabídne služby jen jedna pošta, stejně jako v Mariánských Lázních a Nejdku. Podle Mračkové Vidumetzové by měl ministr Rakušan rušení poboček pošty zastavit, projednat se starosty a primátory a teprve poté rozhodnout. „Starostové a primátoři prostě znají svá města a obce nejlépe,“ zdůrazňuje poslankyně a krajská zastupitelka, která nerozporuje nutnost transformace státního podniku, ale postup, jakým k němu má dojít.

Hejtman Petr Kulhánek ale kritiku odmítá a zdůrazňuje, že kraj se snažil situaci řešit ještě dřív, než byl avizován plán redukce poboček sítě České pošty. "Problematikou služeb České pošty se kraj zabývá již dlouhodobě, a to zejména na základě stížností starostů v rámci pracovních návštěv ve městech a obcích kraje. Například ve chvíli, kdy jsme se dozvěděli, že je v plánu rušení pobočky v Tescu, jsme se obrátili na ředitele pošty, s nímž jsme chtěli tento krok projednat. Nicméně odezva byla nulová a pobočka v Tescu tak byla „v tichosti“ uzavřena bez možnosti jakéhokoliv dialogu s krajem. V případě plánované redukce poboček sítě České pošty obdržely kraje, jako připomínkové místo, dokument z Českého telekomunikačního úřadu, který informoval o tomto plánu plošně v rámci republiky, avšak neobsahoval konkrétní seznam poboček, které by měly být zrušeny. Podklad obsahoval pouze informaci o návrhu na snížení minimálního počtu provozoven v zemi bez jakéhokoliv dalšího upřesnění," vysvětluje hejtman Kulhánek.

Podle něho Karlovarský kraj nepřipomínkoval návrh na snížení minimálního počtu poboček České pošty stejně jako ostatní kraje, protože očekávaly, že i tento krok bude také na úrovni hejtmanů ještě dále projednáván. "Avizovaný plán na uzavření poboček jsem obdržel v pátek dopoledne datovou schránkou. Jako pozitivum vnímám fakt, že redukce nepostihuje žádné obce, kde je dnes jediná pošta, tudíž z nich nezmizí. Redukce řeší 14 poboček ve městech Karlovarského kraje. V reakci na zveřejněný seznam poboček, kterých se redukce dotýká, svolávám k jednání primátorku a starosty dotčených měst a hodlám s nimi probrat konkrétní situaci v každém z měst, včetně možného řešení prostřednictvím pošty Partner tam, kde to bude možné," zdůrazňuje hejtman.