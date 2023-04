"Nemoc bílých vláken poznáte podle bílých tukových pruhů na mase, které jsou viditelné pouhým okem. Tuková vlákna se tvoří u přešlechtěných kuřat kvůli extrémně rychlému růstu místo svaloviny," říká Ivo Krajc ze spolku, který mapoval kuřecí maso napříč celou Českou republikou, v Karlovarském kraji si posvítil na nejméně čtyři prodejny. "Ve všech testovaných marketech v Karlovarském kraji byla nemoc bílých vláken na mase objevena," pokračuje Krajc a dodává: "Maso s bílými pruhy ztrácí svoje výživové hodnoty, obsahuje totiž o 224 procent více tuku, o 10 procent více kolagenu a o 9 procent méně bílkovin. Obránci zvířat upozorňují, že kvalita masa jde v tomhle ohledu ruku v ruce s utrpením zvířat."

Před rokem útočila matka na své děti nožem. Sousedé z Doubí raději nevzpomínají

Podle zástupců spolku Obraz české supermarkety nabízí svým zákazníkům maso z přešlechtěných a nemocných kuřat. "Tato plemena jsou vyšlechtěna k co největšímu a nejrychlejšímu růstu, až jim místo svalů roste tuk. Jejich život je krátký a plný utrpení. Nepřirozená rychlost růstu si vybírá krutou daň ve formě nejrůznějších zdravotních problémů a nemocí, včetně nemoci bílých vláken, se kterou se v supermarketech zákazníci setkávají naprosto běžně,“ vysvětluje Radim Trojan, koordinátor kampaně Rychlokuřata ze spolku Obraz.

Odpovědné české úřady o existenci bílých vláken v drůbežím mase vědí. "Není to ale stav, který by porušoval české právní předpisy. Je ale pravdou, že na to spotřebitelé v poslední době upozorňují. Primárně je to ale záležitostí veterinární správy," reaguje mluvčí Státní potravinářské a zemědělské inspekce Pavel Kopřiva.

Firmám v kraji chybějí kvalifikovaní lidé, situace začíná být kritická

Podobný názor má i Státní veterinární správa. "Problematikou se zabývají různá vědecká pracoviště a současná úroveň poznání nepodporuje, ale ani nevyvrací tvrzení ochránců, že by příčinou bylo špatné zacházení se zvířaty, nebo nevyhovující podmínky jejich výkrmu," poznamenává mluvčí správy Petr Vorlíček. Jak ale dále konstatuje, vyřešení problému je i v zájmu chovatelů a zpracovatelů. "Toto maso má nižší hodnotu jak pro prodej, tak pro zpracování na výrobky," připouští Vorlíček s tím, že veterinární správa s tímto fenoménem setkává pouze v rámci stížností spotřebitelů. "Při veterinární prohlídce na jatkách jsme nezpozorovali nic, co by indikovalo, že maso trpí touto vadou. Zvířata při prohlídce před porážkou nejeví žádné neobvyklé chování ani příznaky bolesti či utrpení. Při prohlídce masa po poražení není tato vada nijak patrná," uzavírá mluvčí Státní veterinární správy.

Průzkum byl proveden v 259 prodejnách devíti obchodních řetězců s pobočkami po celé republice. Celkem bylo vyhodnoceno 2255 balení kuřecích prsou, z nichž v 95,7 procenta případů byla odhalena nemoc bílých vláken. Podrobnější popis z průzkum zveřejnil Obraz na webu www.nemocnataliri.cz.