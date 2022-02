Inspektoři Státní zemědělské a potravinářské inspekce uzavřeli ve středu 16. února známé občerstvení v karlovarské Zeyerově ulici kvůli zásadním hygienickým nedostatkům. Na místě objevili i myší trus a plíseň. Redaktoři Deníku chtěli znát stanovisko jeho provozovatele, ale telefonní čísla do provozovny přestala fungovat. Bistro se k celému incidentu vyjádřilo prostřednictvím svého facebookového profilu, kde se provozovatel neobhajuje a připouští, že nedostatky měl. Podle něho následná další kontrola dopadla už dobře. To potvrzuje i oficiální webový portál www.potravinynapranyri.cz, podle něhož bylo uvolnění zákazu provozu staženo ve čtvrtek 17. února.

Jedna část zákazníků drží ve svých příspěvcích provozovatelům palce, druhá je odsuzuje za nehoráznou špínu. Občerstvení patří přitom v Karlových Varech mezi ty oblíbenější a navštěvují ho i štamgasti nočních podniků z ulic Jaltská a Davida Bechera. Proto jeho provoz může být od června omezen lokální vyhláškou, o níž redakce opakovaně informovala.

Jen pro silné žaludky. Inspekce ve Varech zavřela občerstvení a zveřejnila fotky

"Včera v poledních hodinách k nám přišla kontrola ze Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Kontrolovala celou provozovnu a v nevyužívaných otevřených sklepních prostorech, které jsou propojeny s provozovnou a nejsou stavebně odděleny, nalezla myší trus, i přesto, že máme pravidelnou deratizaci. Máme k tomu i veškeré doklady od deratizační firmy, která nám ji pravidelně provádí a které jsme předložili hygieně. Sklepní prostory, které nevyužíváme a ve kterých byl nalezen myší trus, jsme měli odděleny dřevěnou deskou a nekontrolovali jsme, co se uvnitř sklepních prostor děje. A protože to nebylo stavebně odděleno, kontrolor z hygieny to zařadil jako prostory skladu potravin. I když nebyly zaznamenány žádné kontakty hlodavců s potravinami. Nalezení myšího trusu je závažným důvodem k uzavření provozu hygienou. Možný výskyt hlodavců netrápí jen naši provozovnu, ale i jiné provozovny přízemního typu," píší provozovatelé bistra.

Fotografie, které byly pořízené v jejich kuchyni, jsou podle nich pořízeny pod spotřebiči a jejich zadní části. Dlouhodobě máme domluvený externí úklid, který probíhá každou neděli v ranních hodinách. Bohužel, vnitřek digestoře, který byl vyfocen na fotografiích, který slouží k nasávání nečistot a vypařujících se olejových výparů i když je vyleštěn do blýskavého nejčistotnějšího stavu, je během několika dní opět silně znečištěn – protože k tomu digestoř slouží - týdně se čistí filtry digestoře. Nechceme se tady obhajovat, jak za nic nemůžeme. Samozřejmě jsme měli nedostatky. Inspekce nás zavřela v odpoledních hodinách a ihned jsme na to reagovali. Vše jsme vyčistili a sklep stavebně oddělili od prostor skladu potravin. Ještě ten den jsme splnili veškeré body, které po nás inspektoři žádali k znovuotevření provozu. A tentýž den jsme napsali na inspekci žádost o zrušení zákazu používání provozovny a hned druhý den ráno kontrolor přišel, pečlivě prohlédl provozovnu a zhodnotil, že provozovna je v čistém stavu, schopna provozu podle hygienických standardů," pokračují.