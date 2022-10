Lidé ji tam vyčítají, že řídila a přitom telefonovala, že využívá kartu ZTP určenou pro invalidní občany, že je rusofilka a zlehčuje ve svých facebookových příspěvcích válku na Ukrajině. "Tu diskusi vede ale jen pár lidí. Většina z diskutujících jsou uživatelé, kteří se skrývají za jinou identitou," poznamenala kandidátka na ostrovskou místostarostku.

Nepopřela, že ve svém voze má za sklem kartu ZTP určenou pro invalidní občany, kterou vlastní její dcera. Redaktoři se o tom přesvědčili na vlastní oči. "Ale jo, mám ji ve svém autě, pryč ji nedávám. Že bych ji zneužívala a parkovala na invalidech? Tak to určitě ne," dodala. Ve facebookové diskusi a ani pro Deník nevyloučila, že by telefonovala za jízdy. "Vyzvala jsem tyto křiklouny, kteří mě kádrují jen z doslechu a útočí na mou rodinu, ať napíší konkrétní situaci, kdy jim vadilo mé chování. Jeden z dotyčných - bývalý policista uvedl, že jsem telefonovala při řízení vozidla a následně to zapřela???HM OPRAVDU VELKÝ PROHŘEŠEK - jsem prolhaná?‍?‍?‍ Jsem, jaká jsem a měnit se nehodlám!! Myslím že právě ti lidé, kteří mi hlas dali, to ví a možná to je ten důvod třetího nejvyššího počtu hlasů," psala na facebooku Domalípová.

Zmíněný policista Jan Blažek jí odpověděl. "Ten bývalý policista jsem já. 3x jsem šel s kolegou na výslech na MěÚ a nakonec se ten přestupek shodil. Věřilo se více Vám než dvěma policajtům. Překrucujete má slova. Když kvůli uložené pokutě na místě jste schopná dělat kolem toho takový tyjátr, brát si právníka a na úřadu lhát, že jste netelefonovala, co jste pak schopna předvádět na městě? Sama píšete, že se měnit nehodláte, to je škoda, jelikož služba občanům je něco jiného než soukromý život."

Několika lidem poslala výhružné zprávy. "Já mám k Ukrajině velmi blízko. Mám ukrajinskou tchýni. Ubytovala jsem u sebe deset dospělých ukrajinských uprchlíků a čtyři děti, a to bez příspěvku od státu, na který jsem měla nárok. Ano, objevila se nám profilu fotografie, kdy mám před domem ruskou vlajku, ta fotka je ale stará, není z letošního roku (je u ní popisek Pravda je jen jedna - poznámka redakce). Já jsem válku na Ukrajině rozdělila do několika etap. V té první jsem si řekla, že Putin zaútočil na Ukrajinu. V té druhé jsem se pokoušela najít i jiné zpravodajské servery, abych si mohla udělat lepší názor, protože mi zde něco nesedělo. Třeba jde o namaskovanou ženu, která dělá, že Rusové zaútočili na ukrajinskou porodnici. Pravda může být různá, a je fakt, že Rusko nikdy historicky nevyhlásilo žádnou válku, a co se týče roku 1968, tak bychom mohli polemizovat, jak to tehdy doopravdy bylo. Kdo z nás ví, kde je pravda?" konstatovala Domalípová.

V dubnu se na jejím profilu objevila informace, v níž stojí: "Ukrajina od 1. dubna 2022 zvedla pro ČR tranzitní poplatek za průchod ropy o 1/3. Je to poděkování za zbraně a péči o jejich uprchlíky." Na tento příspěvek reagoval uživatel Lukáš Classic se slovy "Proč lžete?" Poté dostal od Damalípové textovou zprávu, že se má těšit, až se potkají doplněnou smajlíky s pěstmi. "Že jsem tomuto člověku poslala takovou zprávu? Takové emoji se zkrátka posílají. Musela jsem se ozvat, protože tento člověk mě veřejně osočil, že po mně zůstal kvůli mému podnikání dluh, což není pravda. Já se jen bráním," vysvětlovala.

Lukáš Classic to ale odmítl. "Jaký dluh? To si mě paní Domalípová musí s někým plést. Ty výhrůžné textovky jsem od ní dostal poté, co jsem se náhodou dostal k lživému příspěvku o průchodu ropy, který sdílela. Dokázala si zjistit mé telefonní číslo, volala mi i do práce," zdůraznil uživatel facebooku.

Domalípová tvrdila, že výhružky a ostré reakce, které zasílá, jsou obranou za útoky na sebe a její rodinu. Na mítinku šéfa ANO Andreje Babiše v Ostrově, který se konal 12. srpna, však odpůrce ANO Ondřeje Bednáře nazvala feťákem. Jako jediná z volebního štábu se vydala korzovat mezi účastníky akce, odpůrce si natáčela. Bednář na ostrovském náměstí četl, co to je fašismus v reakci na Babišovo prohlášení, že všichni jeho odpůrci jsou fašisté. Domalípová tehdy k Bednářovi přistoupila a ptala se: "Vy něco berete? Nějaké drogy?" Podle kandidátky na ostrovskou místostarostku Bednář, kterého nezná, provokoval. "Proč tam chodil? Narušil tím mítink, asi proto tam přišel. Jeho působení na něm mi přišlo stupidní. A vzhledem k tomu, že za ním byl člověk, který je u v Ostrově známý jako narkoman, tak jsem si to myslela," reagovala Domalípová. Na videu, které natočila redakce Deníku, ale žádný takový člověk není.

David Hanakovič (ANO), který se má stát novým ostrovským starostou, netušil, že kolem Domalípové je v Ostrově tolik živo. "Na facebook nechodím. Beru ji jako profesionála, jako zkušenou osobu. Je pravda, že jako místostarostka by měla působit diplomaticky. Já ji znám ale jen od doby, kdy se začala tvořit kandidátka našeho hnutí. Stojím za ní. Ale dané informace prověřím," reagoval Hanakovič 11. října odpoledne. Večer pak poslal zprávu, že vše shlédl. "Nicméně stále stojím za svým týmem, za budoucí druhou místostarostkou města. Navíc paní Domalípová dostala dost preferenčních hlasů, třetí místo celkově. Tudíž si uvedenou pozici zaslouží," dodal.