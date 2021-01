Mysleli to dobře, následky ale mohly být katastrofální. Obora na Linhartu lázeňských lesů v Karlových Varech je v současné době častým cílem návštěvníků. V minulých týdnech ale natropili velké škody. Zvířata přikrmují, navíc úplně nevhodnými pamlsky. Někteří jeleni svedli zápas o život.

Zvěř je na lidi zvyklá, jejich krmení je ale přísně zakázáno. | Foto: Archiv Lázeňské lesy Karlovy Vary

Návštěvníci krmili podobně jako řada jiných zvěř i přes platné zákazy krmení. „Bohužel na to nedbali a jelenům sika přilepšovali arašídy a měkkým pečivem. A to mělo vážné dopady na jejich zdraví, několik kusů téměř uhynulo,“ popisuje Martina Nentvichová, projektová manažerka lázeňských lesů. Měkké pečivo a buráky, které nejsou ořechy, ale ve skutečnosti mastnou luštěninou, by měli problém jeleni strávit kdykoli během roku. V zimě je ale podávání nevhodného krmiva ještě fatálnější. „Metabolismus zvěře je uzpůsobený na příjem méně energetické potravy, jakou je třeba seno. Krmivo, které jim podávali návštěvníci, nedokáží strávit, tělo je nevyloučí a vznikne velmi bolestivá kolika, na kterou zvěř může uhynout,“ vysvětluje Nentvichová.