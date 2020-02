O několik dní dříve než v minulém roce ozdobil komín v centru Chebu čáp bílý. Hned zaujal stovky lidí, kteří míří do supermarketu, v němž se právě komín nachází.

Čáp hnízdí pravidelně na chebském komíně. | Foto: Deník / Jan Buriánek

„Je to něco úžasného, pokaždé když ho vidím, mám obrovskou radost a cítím příchod jara,“ uvedla devítiletá Eliška Novotná z Chebu. Čáp se do Chebu vrací dříve i proto, že neodlétá nikam daleko, ale podle kroužku, který má na noze,a jeho sledování se ví, že odlétá hnízdit pouze do jižního Německa. Proto to do Chebu nemá nijak daleko. Vloni bohužel se samičkou nevyvedli mladé, ačkoliv „čápice“ na vejcích trpělivě seděla. Obyvatelé Chebu ale věří, že se to letos podaří.