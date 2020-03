Všichni v Chebu v těchto dnech vzhlížejí na komín v chebském centru, aby zahlídli párek čápů.

VŠICHNI V CHEBU v těchto dnech vzhlížejí na komín v chebském centru, aby zahlídli párek čápů. Moc často ale nejsou vidět, protože létají do okolních luk a pastvin, aby se nakrmili. | Foto: Mária Cibová

Moc často ale nejsou vidět, protože létají do okolních luk a pastvin, aby se nakrmili. Proto mají vždy všichni radost, když je mohou vidět spolu. „Je to opravdu nádherný pohled, když jdete po městě, v hlavě máte plno starostí a najednou spatříte, jak se k sobě dva čápi krásně chovají. Úplně vás to vytrhne ze všedního dne,“ sdělila Eva Králová z Chebu. Pro čápy je nejdůležitější potravní nabídka a podle ní se usídlují. Nejvíce čápů proto hnízdí v rybničnatých a mokřadních oblastech, kde je dostatek obojživelníků, ryb a velikého hmyzu. Čápi z měst létají za potravou do okolí na vzdálenost i několika kilometrů.