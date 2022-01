"Parčík před Tržnicí projde změnou, dřívější průchod kolmo ke vchodu do Tržnice způsoboval nebezpečné situace, přiváděl chodce do míst, kde se autobusy předjíždějí, objíždějí, stojí v zastávkách nebo z nich vyjíždějí. Pro bezpečnost chodců bylo toto uspořádání silně nevyhovující, a proto byly vybudovány přístupové cesty nové, které vedou od vchodu do Tržnice šikmo směrem ke koncům nástupiště, kde budou bezpečná místa pro přecházení," vysvětlil mluvčí radnice Jan Kopál.

Připomněl, že kvůli špatně zakresleným inženýrským sítím došlo ke skluzu v první etapě, která měla být hotová už 20. září. Město se společně se zhotovitelem, firmou Silnice Topolany, dohodlo, že místo druhé etapy, v rámci níž mělo dojít k opravě autobusových přístřešků, se přejde ke třetí etapě. "Se druhou začneme, až nám to umožní klimatické podmínky, aby lidé nebyli při čekání na autobus vystaveni nepříznivému zimnímu počasí," uvedl mluvčí magistrátu s tím, že předpokládaný začátek prací je březen, dokončení pak květen. Současné přístřešky budou opraveny, o zásadní změnu nepůjde.

Podle mluvčího Kopála zhotovitel už dokončil také třetí etapu. "V rámci té první a třetí došlo k rekonstrukci ulice Varšavská a její napojení na Horovu a nábřeží Osvobození. Ještě zbývají drobné nedostatky, jako některá místa na chodnících, které se budou dodělávat, až to počasí umožní, ale silnice jsou hotové. Stejně i nástupiště ve Varšavské ulici," upřesnil Kopál.

Náklady na celou investici činí 30 milionů korun i s DPH. Vzhledem k tomu, že je začleněná do Integrovaného plánu rozvoje území, může na ni město čerpat dotaci až ve výši 90 procent z celkových nákladů