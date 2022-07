Zdražování jídla se nevyhnul ani Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Že by ovšem zahrádky a stany s občerstvením, kterých vyrostlo v okolí festivalového centra hotelu Thermal nespočet, měli nouzi o zákazníky, se vůbec nedá říci. Jedním z nejdražších pokrmů ve stánku Pilsner Urqell, které jsou před Thermal stylové hned dva, je trhané hovězí v briožce. Lidé ho pořídí za 220 korun. Klobása v okolí Thermalu stojí všude takřka stejně, a to 110 korun. Milovníci piva, konkrétně toho plzeňského, musí počítat, že za velké zaplatí vesměs 60 korun, za malé pak 45. Půllitr malinovky vyjde na 40 korun, Mattoni koktejl na 125 korun.

"Že by lidé remcali nad cenami, to vůbec. Máme frmol jako vždy. Lidé to prostě akceptují," poznamenala obsluha z jednoho občerstvení.

Festivalové prostranství u Thermalu zohyzdila řada kadibudek, lidé se vztekají

Oči nad cenami chtě nechtě musela přivřít mladá rodina z Františkových Lázních Ďuricovi, kteří do Karlových Varů přijeli se dvěma malými dětmi. "Jídlo jsme si zatím nedávali, ale za jedno latte jsme zaplatili 70 korun, za expresso 50. To asi ještě jde, v Praze bychom za to zaplatili určitě mnohem více. Jsme tu na výletě, s tím se musí holt počítat. Mnohem více se nám nyní protočili oči nad cenami u nás aqauparku," komentovali ceny manželé, kteří do Karlových Varů jezdí pravidelně posledních dvacet let a za svou tradici už zkrátka považují fotografii na červeném koberci.

Občerstvit se mohou lidé nejen v blízkém okolí Thermalu, ale i v přilehlých Dvořákových sadech, ale třeba i Smetanových sadech. Vyrostlo tu řada objektů, stanů, některé nabízejí jen koktejly. Ve Smetanových sadech u Alžbětiných lázních stojí třeba i ohromný pavilon Rohlík.cz, který nabízí různá jídla. K dostání je tu třeba do 14 hodin speciální menu, kdy zapečený sendvič koupí lidé za 120 korun, párky za 90 nebo míchaná vejce za 120. Grilovaný flank steak stojí 290 korun.

A jaké jsou další ceny? Jedna porce zmrzliny do kelímku ve Dvořákových stojí 50 korun, grilovaný hermelín koupí lidé na festivalu za 90, bramborák za 60, steakové hranolky za 70, jeden kus smaženého sýra za 100, marinovaná křidélka za 70, kukuřici za 50 a půlka křehkého kuřete za 180 korun.