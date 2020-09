Velké rozčarování. Takové pocity mají nyní podnikatelé z českého pohraničí. Německo chce totiž Čechům omezit přístup do své země.

Kontroly na přechodu. Ilustrační foto. | Foto: Archiv Deníku

Pro obchodníky z Krušnohoří to bude další velká rána. „Pro podnikatele z pohraničí je to hodně nepříjemné. Nepříjemné to bude ovšem i pro Němce, protože v jejich zdravotnických zařízeních pracuje hodně Čechů,“ uvedl starosta Božího Daru Jan Horník, který konstatoval, že nyní je opravdu velmi nejistá doba. "A to jsme v období, kdy se zamlouvají hotely a penziony na nadcházející zimní období. Němci tvoří asi padesát procent klientely. Už nyní přitom měli strach k nám jezdit," poznamenal Horník.