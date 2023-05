Otec Patrik, který má motorkářskou mši nyní na starosti, dělá z akce výjimečný zážitek. "Musí to mít koule a emoce," říká o ní.

Už po patnácté se v sobotu v Ostrově konala motorkářská mše, při níž církevní hodnostáři z ostrovské farnosti rok co rok žehnají motorkám a slouží mši za zemřelé motorkáře. Letos měla být tato výjimečná akce mimořádná i tím, že účast na ní už v únoru přislíbil prezident Petr Pavel, který je sám vášnivým motorkářem. Ostrovského žehnání motorkám se účastnil totiž už dvakrát.

Každý, kdo sleduje aktuální dění doma i ve světě, ale ví, že Pavel je v těchto dnech na Ukrajině. Účastníkům setkání tak alespoň poslal prezident omluvnou videozdravici, kterou mohli všichni vyslechnout v kostele svatého Michaela, kde se mše konala, „Ani nevíte, jak moc mě mrzí, že se letošní mše svaté nemohu účastnit. V mé funkci jsou zkrátka věci, kterým musím dát přednost před těmi, co bych dělal asi raději. Jednou z nich jsou i státní návštěvy. Slíbil jsem, že pojedu na návštěvu do země, která je zmítána válkou. Z bezpečnostních důvodů jsem ani nemohl dát vědět předem termín této návštěvy. Navíc se toto datum i několikrát měnilo. Takže tento den strávím daleko na východě a vám přeji, abyste si užili krásný den a budu se těšit na příští setkání. Ještě jednou se vám moc omlouvám,“ sdělil prezident prostřednictvím videonahrávky.

Motorkářská mše patří v Ostrově opravdu k významným akcím a jde o velký zážitek. Dokazuje, že motorkářem může být leckdo, a to i církevní hodnostáři. Je jím totiž nejen karlovarský farář Štěpán Romuald Rob, ale i bývalý ostrovský farář Marek Hric, za jehož působení v Ostrově byla tradice motorkářské mše založena, otěže po něm převzal pomocník, otec P. Patrik Kovaľ. Charismatický otec Patrik s dlouhými vlasy, černými brýlemi, které neodložil ani při mši, dělá z akce výjimečnou show.

A sám přiznává, že tak to má být. „Tato akce musí mít koule a emoce,“ konstatoval s úsměvem otec Patrik, který je motorkářem patnáct let. V současné době jezdí na Suzuki Intruder 1800. „Že je mezi námi tolik motorkářů? Je to jakási forma apoštolátu (forma poslání, povolání - poznámka redakce)," vysvětlil otec Patrik, který v ostrovské farnosti působí teprve rok a osm měsíců, motorkářskou mši tedy sloužil podruhé. "Před tím jsem působil na Slovensku, a než jsem přišel do Ostrova, byl jsem dvanáct let v italské Kampánii. Jak na Slovensku, tak v Itálii jsem také sloužil motorkářské mše,“ prozradil.

Na mši v kostele, který byl zaplněný téměř do posledního místa, vyzval všechny účastníky, že při samotném svěcení musí své stroje řádně nastartovat. „Chci vidět emoce,“ vybídl motorkáře církevní hodnostář, který před tím hovořil o tom, že Ježíš byl velký freestylista, protože nikoho k ničemu nenutil. „Všem říkal, že kdo chce, může zůstat, kdo chce, může odejít. To je přece krásné. Právě to má v sobě motorkář mít, svobodu,“ uvedl.

Za počátkem tradiční ostrovské akce stojí bývalý ostrovský farář Hric a Krušnohorský spolek přátel první stopy a jeho zakladatelé manželé Míčkovi, kterým se v kruhu motorkářů neřekne jinak než Mamka a Taťka. Každý rok se jí účastní kolem sedmdesáti lidí a nemusí jít jen o ortodoxní motorkáře. „Na mši chodívám pravidelně asi poslední čtyři roky. Sama motorkářkou nejsem, ale je to pro mě určitá srdeční záležitost, protože moje maminka, která byla ročník 1930, byla vášnivou motorkářkou. Jezdívala na válečných strojích. Když jsem se narodila, tak jezdit přestala, na motorku mě maminka nikdy nevzala. Já jsem pro to vlohy nikdy nenašla, bála jsem,“ svěřila se Zuzana Železná.