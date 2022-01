„Poslouží lidem s klinickým onemocněním, dále s kombinovaným zdravotním postižením nebo s jiným zdravotním postižením. Jedná se o klienty od dvaceti sedmi let. Tyto služby navazují na Denní stacionář Mája, kde máme osoby do dvaceti šesti let," říká ředitelka správy zdravotních sociálních služeb příspěvkové organizace v Chebu Petra Tomková