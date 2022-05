Hudebníci z chebské skupiny Radiomaják, kteří vystoupili po boku Tata Bojs, Lenny, Mirai nebo Poetiky, upozorňují skladbou o nevyzpytatelnosti vztahů na potřebu po sobě zanechávat čisté prostředí. „Při každém našem počinu bychom rádi upozornili na některá témata, co nás trápí. A samozřejmě chceme sami přiložit ruku k dílu. Okolí lokací, kde jsme natáčeli, jsme v rámci toho uklidili od veškerého odpadu. A ten recyklovali. Je smutné, když v takto krásných lesích míjíte smetí. Krajině to škodí a hyzdí ji. Kdyby se i jeden člověk koukal kolem sebe, poklidil nějaké své oblíbené místo, místo toho, aby světem kráčel jako slepý chodec, udělá nám to radost,” sděluje kytarista a zpěvák Václav Truhlář.