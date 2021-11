Rozhodli jsme proto, že trhy budeme připravovat v maximálním rozsahu a následně jejich provoz přizpůsobíme aktuálním epidemickým opatřením. Může se tedy stát, že stejně jako loni zrušíme koncerty, bude v provozu jen část stánků nebo budeme muset omezit kapacitu či otevírací dobu kluziště. Nechceme ale už teď trhy zcela "zaříznout", ač bychom tím ušetřili dost peněz a předešli očekávané kritice. Stejně jako my postupuje i řada dalších měst v ČR i v zahraničí,“ uvádí na svém facebookovém profilu starosta Chebu Antonín Jalovec.

„Rozhodli jsme se, že stavební část bude v plné verzi, to znamená, že budou všechny stánky, ledová plocha a pódium, jak jsme zvyklí. Nově se ale mohou především malí návštěvníci těšit na Ježíškovu dílnu. Vše bude postaveno, jak jsme plánovali. Budeme ale pružně reagovat na pandemickou situaci. Jsme připraveni vyřešit jakékoliv restrikce dle potřeby,“ říká místostarosta Chebu Jiří Černý.

Podle jeho slov je pravděpodobné, že se bude muset ledová plocha uvést do omezeného režimu. „Popřípadě se může stát, že tuto atrakci zastavíme úplně. Stejně tak se to může stát i u pódia, pak by bylo s otazníkem i vystoupení umělců, které máme připravené. Zatím ale nic nenasvědčuje tomu, že by nějaká omezení nastala. Musíme věřit tomu, že se tak do adventu a rozsvícení vánočního stromku nestane. Pokud ano, tak opakuji, že jsme připraveni. Máme řešení, která budeme uplatňovat,“ uzavírá.