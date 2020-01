„Diagnostiku máme dokončenou. I když je stav lepší, než se předpokládalo, je tu určité ale. Navíc musíme dodržet určité termíny,“ upřesnil náměstek Bursík.

Podle něho existují tři varianty řešení, které vzešly právě z diagnostiky. „Ani jedna z nich ale nepředpokládá úplné uzavření mostu, a to už jen kvůli zajištění městské hromadné dopravy,“ doplnil Bursík.

OPRAVIT SE MUSÍI DALŠÍ MOSTY

Zastupitelé se už problematikou Chebského mostu zabývali, a to naposledy vloni na podzim. Tehdy se dokonce objevil názor, že by se mu mohla vrátit jeho historická podoba. Most je totiž technickou památkou, a tak diagnostiku řešil i Národní památkový ústav. Kvůli budoucnosti Chebského mostu se proto uskuteční široké jednání představitelů města i odborníků, aby společně vybrali to nejlepší řešení.

Jedno je už ale jisté, bourat se naštěstí, jako most v Doubí, nebude. Tento osud ale nemine Dvorský most, jehož stav je mnohem horší než Chebského. Nejdříve se alev rámci reklamací musí znovu opravit nedaleký most Kapitána Jaroše. „Do konce ledna má firma, která ho už opravovala, předložit konkrétní návrh,“ poznamenal náměstek primátorky.

STAVĚT SE MÁ V REŽIMU ŽLUTÉHO FIDICU

Následně se bude řešit nový Dvorský most, který se stejně jako ten v Doubí bude stavět formou žlutého fidicu, to znamená ve zkráceném řízení. Žlutý fidic byl poprvé v České republice použit právě na stavbu Doubského mostu, aby se jeho stavba co nejvíce urychlila. „10. února budeme mít ke žlutému fidicu jednání,“ uvedl náměstek Bursík. Nový Dvorský most má stát 120 milionů korun a má být dokončen ještě v letošním roce.

ZANEDBANÁ ÚDRŽBA?

Na území Karlových Varů je 47 mostů a 27 lávek, které jsou v majetku města. Jen na jejich běžnou údržbu je v rozpočtu 19 milionů korun. Karlovy Vary jsou na tom podle Bursíka s počty mostů podobně jako jiná města. „Předchozí vedení města do nich investovalo málo, v letech 2008 až 2019 to bylo jen 3,5 milionu korun. Velká potřeba kontroly mostů vznikla jako reakce na tragickou událost v italském Janověa také po pádu Trojské lávky v Praze,“ doplnila primátorka Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

INVESTOVALO SE I V MINULOSTI

Bývalý primátor Petr Kulhánek (KOA) se takové kritice brání. Město každý rok zadává běžné, hlavní a mimořádné prohlídky mostů. „Výsledky jsou vedeny ve dvou skupinách – stav mostůa stav lávek, v kategoriích I., což je bezvadný stav, až VII., který je stavem havarijním. Na základě toho jsme vždy připravovali opravu či kompletní rekonstrukci. To se týkalo přemostění průtahu do Bohatic za 10 milionů korun, rekonstrukce mostu Kpt. Jaroše za 11 milionů korun či rekonstrukce mostu v Buchenwaldské ulici za 15 milionů,“ reagoval Kulhánek.

Podle něho za jejich vlády vznikala také přemostění nová, a to konkrétně most přes Ohři na cyklostezce do Svatošských skal za 25 milionů korun, lávka přes horní nádraží za 20 milionů nebo most na Meandru za 15 milionů korun. „Myslím, že jsme se mostům věnovali trvale a v rámci možností, hrubým součtem na mosty a lávky šlo z rozpočtu a dotací hodně přes 100 milionů korun. Stejně jako současné vedení, i my jsme se potýkali s daným finančním rámcem a vnitřním dluhem vůči mostům z dávné minulosti. Mosty nám opravdu nezestárly v posledním desetiletí,“ uzavřel exprimátor Kulhánek.