Firmu vedou manželé Jarošovi, kteří v současné době provozují osm poboček v regionu. Tou nejznámější a i nejvytíženější je ta na náměstí Dr. Horákové v Karlových Varech, kde mohou zákazníci své oblíbené zboží zakoupit už od půl sedmé ráno. Jak uklidňuje vedoucí provozu Romana Cinová, dopéká se po celý den, a tak i ti, kteří nepřijdou brzy ráno, mohou počítat s tím, že na pultech pro ně ještě zbyde čerstvé pečivo. A že se mají pekaři co ohánět, toho nejoblíbenějšího chleba, kterým je vyhlášený Boží dar, se denně napeče čtyři sta kusů.

"Recept na náš chleba Doktor, který získal titul Dobrota Karlovarského kraje, bohužel čtenářům neprozradíme. Ale mohu potvrdit, že se do něj přidává vřídelní voda. To byl nápad pana majitele," vysvětluje vedoucí provozu Romana Cinová.

Doktor není jejich jediný výrobek, do nějž v cukrárně výjimečnou karlovarskou přísadu přidávají. "Ještě ji přidáváme do Karlovarských oplatek a také do Vřídelních kapek. Vedle vřídelní vody je v tomto produktu také mořská řasa, kvalitní med a kvalitní české máslo. Dalo by se říci, že je to takové zdravé mlsání," říká vedoucí provozuje a pokračuje: "Pro vodu jezdíváme přímo ke Vřídlu s velkým barelem."

Titul Dobrota kraje získal sice chléb Doktor, tím nejprodávanějším výrobkem je ovšem chléb Boží dar. I když to může vyznít i vzhledem k působení cukrárny dvojsmyslně, název nedostal tento produkt od blízkého městečka Boží Dar, ale pochopitelně od dávného označení pro chleba, o kterém se říkávalo, že to je boží dar. "Boží dar je ze žitno pšeničné mouky a je výjimečný sám o sobě kvalitou. Navíc vydrží hodně dlouho - já s mým manželem máme zkušenosti, že i deset dnů, aniž by zplesnivěl. To se s chleby, které prodávají supermarkety, nedá srovnávat," konstatuje Romana Cinová.

Dalším vyhlášeným výrobkem jsou podle ní takzvané Evičky, sladké koláčky, které jsou naplněny uvnitř a další náplň mají ještě nahoře. "U nás si zakládáme na kvalitě, a proto všechno, tedy i náplně, musí být opravdu kvalitní a těsto nešizené. Uvědomujeme si, že doba není dobrá, lidé šetří, a tak zdražujeme jen to, co musíme. Naše výrobky jsou sice dražší, ale vidíme, že zákazníci dokáží kvalitu ocenit," míní vedoucí.

Karlovarská cukrárna funguje v osmi provozovnách - čtyři má v Karlových Varech, dvě v Ostrově a po jedné v Nejdku a Sokolově. Jen ve výrobně, která je v karlovarských Rybářích, pracuje padesát lidí, na prodejnách pak dalších dvacet, kteří jedou na směny. Začínají už ve tři hodiny ráno. "Například na náměstí Dr. Horákové nastupujeme do práce už ve dvě hodiny ráno, kdy začínáme napékat první pečivo," dodává Romana Cinová.