Díky spolku CH(L)EBÁCI a pod vedením pekaře Libora Matouška budou lidé seznámeni s technologií pečení v tradiční peci, a to konkrétně při výrobě pšeničných a žitných chlebů, pizzy a langošů. Současně s pečením bude malá ochutnávka tradičních ukrajinských pokrmů. Pro účastníky bude rovněž připraven doprovodný program ve formě workshopů. „Po půl sedmé večerní, kdy bude pec postupně chladnout, si mohou zájemci upéct své vlastní pokrmy, které si donesou už připravené k pečení,“ vysvětluje.

Akce je určena pro všechny věkové kategorie. „Registrovat se tentokrát zájemci nemusí, ale ať se staví na kus řeči, pizzy nebo chleba. Budeme tam od pravého poledne, a pak celé odpoledne až do večera. Vlastní pizzu, chléb nebo koláče si klidně lidé mohou donést, protože do pece se to určitě vejde,“ uzavírá mluvčí Liptáková.

