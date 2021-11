Ačkoliv Karlovarský kraj doposud relativně zdárně odolával sílící 4. koronavirové vlně, tyto dny jsou pryč a s největší pravděpodobností bude mnohem hůře. Ještě do minulého týdne denní přírůstky nepřesáhly hranici sta, to je ovšem od úterka 9. listopadu smutnou minulostí. 9. listopadu bylo v Karlovarském kraji nahlášeno 151 nových případů, ve středu 10. listopadu pak dalších 147, což jsou dvojnásobné hodnoty oproti minulému týdnu (pro srovnání s minulý týdnem - úterý 2. listopadu přírůstek 79, ve středu 3. listopadu 84). I nadále platí, že nejhorší situace je na Karlovarsku, kde podle údajů k 9. listopadu krajských hygieniků je z celkových 819 nakažených 459, 209 v chebském okrese a 151 v sokolovském.

Že se situace obrací opět k černému scénáři, jsou si dobře vědomi v nemocnicích, v nichž je od středy vyhlášen zákaz návštěv. "Není to dobré a počty nakažených rostou už i u nás. V karlovarské nemocnici tak máme ke čtvrtečnímu ránu 17 pacientů v běžné péči a jednoho na intenzivní, v Chebu pak čtyři standardní covidové pacienty a jednoho na intenzivní péči," informovala Markéta Singerová, mluvčí Karlovarské krajské nemocnice (KKN).

Ta zdůraznila, že ani v jedné nemocnici neleží pacient, který by absolvoval třetí dávku očkování. Podíl očkovaných na celkovém počtu hospitalizovaných není rozhodně ale zanedbatelný. Ze čtyř chebských pacientů je jeden po vakcinaci, v karlovarské to je pak 9 očkovaných z celkových 18, tedy polovina. "Z očkovaných pacientů u nás nyní leží osm, kteří jsou ročníky 1940 až 1949. V současnosti u nás není naštěstí hospitalizován žádný dětský pacient," poznamenala mluvčí.

V souvislosti s narůstajícím počtem covid pozitivních pacientů v Karlovarském kraji byla „oprášena“ pravidla a postupy z jarní vlny covidu a nastaven režim dle aktuálních možností. "Vzhledem k vyčerpané kapacitě infekčního oddělení v nemocnici v Karlových Varech jsou covidní pacienti hospitalizováni již i na plicním oddělení. Plánovaná péče zatím není přerušena a obě gynekologicko-porodnická oddělení jsou v provozu bez omezení," pokračovala Singerová.

Co se týče zákazu návštěv, výjimka platí pro otce při porodu a nejbližší pacientů, kteří jsou v terminálním stadiu. U případně hospitalizovaných malých dětí (kojenců i batolat) je samozřejmostí přítomnost maminky a i je může otec navštěvovat.

Z celostátních dat je zřejmé, že nejvíce postiženou věkovou kategorií jsou nyní děti a mládež do 18 let. Tomu také odpovídají ohniska v Karlovarském kraji, kde nejvíce infekčními jsou základní školy. "Co se klastrů týče, podle krajských hygieniků je to kromě karlovarské ZŠ ve Svahové ulici například ZŠ Pernink, ZŠ Šmeralova nebo ZŠ Krušnohorská. Nejde o celé školy, ale o skupiny pozitivních v rámci ZŠ," uzavřela mluvčí krajského úřadu Jana Pavlíková. "Svahovka" je uzavřena ovšem celá, a to až do 20. listopadu.