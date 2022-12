Drahé potraviny jsou důvodem, proč mnoho českých hospodyň pečení vánočního cukroví letos raději radikálně omezí. Hektická doba, předvánoční shon navíc vede k tomu, že se v poslední době stalo trendem si nechat cukroví vyrobit od profesionálů a nebo od těch, které pečení cukroví baví, mají na to čas a berou to jako způsob přivýdělku.

Zatímco ještě vloni mohli zákazníci sehnat cukroví standardně pod 500 korun za jeden kilogram, kvůli rapidnímu zdražení jsou ale podle karlovarské cukrářky Jany Bystřické takové ceny absurdní. "Pod pět set korun se nedostanete. Za takové ceny zkrátka není možné cukroví vyrobit," říká Jana Bystřická, která má svou provozovnu Cakepoint v karlovarské Jáchymovské ulici. Se svým dortem Paříž dokonce získala cenu Regionální potravina roku 2021. "Vloni jsem prodávala jedno kilo cukroví za 490 korun, letos je to za 880. Níže se nedostanu. Mouka zdražila o sto procent, vajíčka o sto procent, cukr šel také nahoru. Všichni si myslí, že když nakupujeme ve velkoobchodech, je to terno, ale ceny se od těch maloobchodních až tak příliš neliší. Naštěstí mi ta energie nezdražila až tolik. Zda jsou triky, jak udělat cukroví levnější? Bohužel, pokud chce člověk cukroví kvalitní a z másla a ne náhražek, tak se to obejít nedá," vysvětluje cukrářka, která letos peče cukroví pro zákazníky už osmým rokem.

Objednávky na cukroví tradičně přijímá do začátku prosince, péci ho začíná kolem Mikuláše. "Standardně peču deset druhů cukroví - například linecké, rohlíčky, kokosové lepené či plněné ořechy. Abych se přiznala, cukroví na zakázky dodávám nejraději jako směs všech deseti druhů, protože každé stojí jinak. A co se týče receptů, ty jsou rodinné, které se u nás dědí po generace. Jsou osvědčené, ale doma příliš cukroví nepečeme. Takový je osud nás cukrářů," říká Jana Bystřická, která má nejraději výrobu vanilkových rohlíčků. Základ si v cukrárně připravují ručně - finální těsto si vyválí do hada sami bez pomocí robotů. "Nejhorší jsou pro mě naopak jemné kuličky, které se musí obalovat v cukru," přiznává.

Pro řadu hospodyň přichází nejhorší chvíle při lepení a zdobení cukroví. Na to má Jana Bystřická profesionální cukrářský fígl. "Zapomeňte na nože při mazání marmelády. Vložte ji do trezírovacího plnícího sáčku, který seženete i u Vietnamců. Pak jde lepení snadno a rychle," konstatuje.

Každoročně před Vánoci pro zákazníky z Karlovarska napeče 140 kilogramů. Sama by to ovšem nezvládla, letos jí pomáhá učnice Jitka Scherbaumová. Podnikatelka dohlíží na to, aby všechny kousky byly stejně tlusté a krásně upečené. "Naši zákazníci jsou hlavně stálí. Je mezi nimi spousta starších lidí, kteří nepečou, ale chtějí mít doma nějaké cukroví, aby měli čím pohostit svá vnoučata, až přijdou na návštěvu. Také jsou to ženy v produktivním věku, které nemají čas. Ale kvůli covidu zase ženy začaly více péci, tradice se opět do českých domácností vracejí. A já si osobně myslím, že pečení cukroví k té správné adventní atmosféře zkrátka patří a byt je pak krásně provoněný. Alespoň ty vanilkové rohlíčky by si lidé doma měli upéci sami," konstatuje Jana Bystřická.

Ideální čas na pečení je podle ní kolem 5. prosince. Do Vánoc je pak cukroví krásně uleželé. Dva měsíce dopředu je zbytečně moc. Nejlepší je dát hotové kousky do uzavíratelných boxů. Těsto na cukroví by mělo zrát minimálně 24 hodin. V lednici nám vydrží dva až tři dny. Musíme si totiž uvědomit, že obsahuje syrová vajíčka," dodává cukrářka.