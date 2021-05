Nepůjdeme na lavičku? Rád využiji každou příležitost, kdy si mohu sednout, řekl cestovatel Josef Holoubek z Velkého Oseku u Kolína, se kterým se Deník uplynulou sobotu setkal v obci Horní Bělá na severním Plzeňsku. Ten den měl 31letý Holoubek nachozeno cca 50 kilometrů a dalších 20 ho do večera ještě čekalo.

Josef Holoubek v Horní Bělé. | Foto: Deník/Barbora Hájková

Rozhodl se totiž, že projde Českou republiku z nejvýchodnějšího do nejzápadněj-šího bodu a denně při tom ujde 70 kilometrů. „Z domova jsem vyrazil 30. dubna, jel jsem vlakem a autobusem do nejvýchodnější české obce, do Bukovce. Tam jsem pře-spal a vyrazil na nejvýchodnější místo v republice, kde jsem oficiálně zahájil pochod. Dojít bych měl až za Aš,“ vyprávěl.