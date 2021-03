V karlovarských Smetanových sadech jej zorganizovala v pondělí Martina Šilhánová, ředitelka Lesní školky ve Svatošských skalách. Do akce byla zapojená společně s Karlovými Vary také ještě Opava.

„Šlo vlastně o umírněnou formu protestu proti tomu, že děti jsou kvůli pandemii už téměř rok na distanční výuce. Chápeme vážnou situaci a rozhodně ji nepodceňujeme. Chceme ovšem, aby vláda řešila krizi kompetentně, využívala při tom odborníky. Návrat dětí do škol by měl být její prioritou,“ vysvětluje ředitelka školky, která má tři dcery všechny aktuálně na distanční výuce.

„Jsem ráda, že jsme alespoň touto formou mohli projevit svůj názor. Navíc ho mohly díky této akci vyslovit i samotné děti,“ říká Šilhánová.

Ve Smetanových sadech natáhli pořadatelé provázky, na něž pak děti s rodiči během pondělka věšeli obrázky. Nikdo se tam neshlukoval. V Opavě podle pořadatelky karlovarského happeningu dokonce zvolili variantu, že se lidé na místě potkali.

Součástí protestu je dopis, který mají dostat všichni ředitelé škol i mateřinek. Ti by ho následně měli šířit dál mezi rodiče. Mimo jiné se v něm píše: „Zákaz přítomnosti dětí na vzdělání není očividně dostatečně promyšlen a ani patřičně zdůvodněn. Takto drastický zásah do práv dětí by měl být pečlivě zvažován a porovnány jeho epidemiologické přínosy s dopady na psychiku, vzdělanost a štěstí dětí. To se nestalo.“

Kolemjdoucí si obrázky dětí se zájmem prohlíželi. Ne všichni se s ale s iniciativou shodují.

„Lidi neposlouchají, užívají si, a teď trpíme. Je správné, že jsou školy zavřené, má to tak být. Nedá se s tím nic dělat, pokud chceme, abychom to přežili,“ komentovala happening jedna z procházejících seniorek.