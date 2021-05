Policie i zaměstnanci školek jsou na nohou. Mnoho rodičů, kteří byli například o anonymu informováni v pátek ráno zprávou na mobil, raději nechali své děti doma.

"Komunikujeme v této věci s policií. Zahradu máme zamčenou, vstupní dveře hlídají provozní zaměstnanci. Dům stojí uprostřed zahrady, takže bychom viděli, kdyby se někdo blížil. Dotazovala jsem se, zda mohou děti ven, pokud to počasí umožní. Odpověď zněla, že ano," informovala ředitelka školy v Ostrově Úsměv v Palackého ulici Šárka Gabrielová.

Učitelky se snaží, aby hrozba neměla dopad na děti, proto nepanikaří, a zachovávají stejný režim. "Část rodičů přesto nechala dnes děti doma. Zatímco ve čtvrtek jich přišlo kolem sedmdesáti, dnes je to necelých padesát. Kdo mohl, zůstal raději doma. Pevně doufám, že to dnešním dnem skončí," poznamenala ředitelka ostrovské mateřinky. Dodala, že situace není dobrá kvůli psychice všech, jež je narušená už kvůli koronovirové pandemii.

Stejný názor má i ředitelka II. mateřské školy v Karlových Varech Zdeňka Bečvářová. "Už tak toho máme dost s covidem, a teď ještě tohle. Samozřejmě, že to není dobré pro psychiku. Nechceme ale nic přenášet na děti. A těch peněz kolik bude tahle policejní akce zase stát," konstatovala ředitelka Bečvářová, pod níž spadá hned devět karlovarských mateřských škol.

I v nich přijali zvýšená bezpečnostní opatření. "Policie u nás byla, objela všechny školky. Fungujeme normálně. Do objektu se dostávají lidé jen na zazvonění, ale to jsme zavedli už kvůli covidu. Provozní zaměstnanci mají za úkol vícekrát procházet objekty, více si všímat svého okolí především případných podezřelých předmětů," doplnila ředitelka.

A co na opatření související s anonymem říkají rodiče? "Zprávu jsme ráno dostali přes whatsappovou skupinu. Nebral jsem ji ale příliš vážně. Z omylu mě vyvedl až příchod do školky, kde u dveří stála asi paní uklízečka, která mě informovala, co se děje, že za námi musí zamknout a že se bude zamykat i brána od zahrady. Doufám, že jde jen o opravdu nemístný vtip. A taky doufám, že pachatele brzy policie najde, protože takhle si zahrávat s psychikou dětí, která už tak v poslední době utrpěla, mi přijde dost otřesné," komentoval dění kolem anonymu jeden z tatínků z Ostrova.

„Národní centrála proti organizovanému zločinu se intenzivně zabývá anonymní výhrůžkou o připravovaném útoku na mateřskou školku, která nebyla nijak specifikována. V součinnosti s krajskými ředitelstvími policie jsme přijali preventivní opatření a provádíme úkony směřující k vypátrání autora výhrůžky," reagovala policejní mluvčí Kateřina Krejčí a dodala: "Chtěli bychom ubezpečit veřejnost, že policie vyvíjí maximální úsilí k vypátrání autora výhrůžek. Provádíme nejrůznější opatření, jak veřejná, tak i skrytá. Předáváme preventivní doporučení.“