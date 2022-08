Spolek Vstaň se mou tak mohl vyrazit na týden od 10. července do 17. července ze Skalné na jedno velké středověké dobrodružství. „Po loňské covidové pauze se náš táborový tým opět vydal na dětský tábor, tentokrát na téma středověk. Pro pobyt jsme vybrali krásnou Slapskou přehradu ve Středočeském kraji, přesněji Juniorcamp v Nové Živohošti. Až do samotného kempu, nás v nedělních dopoledních hodinách jako vždy, dopravili naši skvělí řidiči Josef Bílý a Alena Králová, kteří nám pak byli po celou dobu tábora k dispozici. Již po příjezdu do kempu a zhlédnutí prostředí jsme poznali, že si tábor užijeme, jak se patří. Místo našeho pobytu bylo totiž opravdu krásné, a navíc nám výborně vařili,“ sdělila jedna z hlavních organizátorek táboru a učitelka ze Základní školy Skalná Blanka Novotná.