Jedenáctý rok podniká karlovarský právník Karel Jelínek v bývalém pionýrském táboru ve Svatošských skalách. Vybudoval tam přírodní areál, ukrytý v údolí řeky Ohře v těsné blízkosti Svatošských skal, jenž nese název Dětský ráj Svatošky. Během let do něj investoval, částečně opravil zdejší původní stavby, nechal tu postavit lesopark, velkou atrakcí se stali jeho koně, pořádá tu koňské tábory a zázemí tu našla i lesní školka. Místo se stalo oblíbeným cílem výletníků, vodáků i cyklistů, protože Svatošské skály jsou součástí páteřní cyklostezky kolem Ohře. Nájem ale Dětskému ráji na konci letošního roku končí, a Karlovarský kraj, který zdejší pozemky vlastní, má s areálem velké plány. Cílem je maximální zvelebení.

Karlovarský kraj ho získal bezúplatným převodem od České pošty v září 2019 za hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO). "Hlavním důvodem, proč jsme o něj usilovali, byla jediná možnost kde vybudovat novou lávku přes Ohři a nahradit tak dosluhující lávku lanovou. Spolu s pozemkem jsme přijali závazek provozovat areál po dobu 20 let výlučně k účelu otevřeného rekreačního zařízení – přírodního rodinného areálu, případně provozování lesní školky a nepřevedení areálu na jiného majitele," vysvětlil snahu o získání tohoto jedinečného přírodního území krajský náměstek Dalibor Blažek (Místní), jenž byl tehdy i dnes členem krajské rady.

Po třech letech ale nastávají problémy, s nimiž vedení kraje nepočítalo. Současný provozovatel zdejšího rodinného komplexu Dětský ráj Jelínek ostře protestuje proti plánované modernizaci této lokality a obává se, že jej kraj chce o areál připravit. "V naprosté tichosti se Karlovarský kraj chystá zlikvidovat Dětský ráj ve Svatoškách, naše koně a vše, co deset let děláme. Vznikne tu luxusní rezort, kde se uvažuje o stamilionové investici, aby se z dobového areálu, který má svůj genius loci, udělalo místo pro prefabrikované domky a hřiště. Jakoby takových resortů nebylo dost. Místo trampolíny, na které mohou děti řádit od dubna do října, bude brouzdaliště napájené vodou z řeky, místo jízdárny velkolepé prostranství, místo domků a srubů pro dětské tábory prefabrikované ultramoderní chatky, kde ve stínu stromů stojí zaparkovaná auta, místo koní ve stínu a vlhku se mezi stromy skrývají dětská sportoviště…. To celé bude obsluhovat početný celoročně zaměstnávaný personál, který bude po areálu jezdit na čtyřkolce," ostře kritizoval plán kraje na modernizaci tohoto území na sociálních sítích.

Vizualizace nové podoby areálu ve Svatošských skalách.Zdroj: Deník/ Redakce

Dotaz, jak chce kraj s areálem naložit, vznesla na posledním krajském zastupitelstvu i Mračková Vuildumetzová. "Nemáme žádnou informaci, neviděli jsme studii, nevíme nic," vyčetla vedení kraje.

Hejtmanství ale kritiku odmítá. "Pokud bychom závazky, které byly součástí bezúplatného převodu, porušili, zaplatili bychom smluvní pokutu přes osm milionů korun, což byla cena areálu dle znaleckého posudku v době prodeje. Převodce nás ve smlouvě mimo jiné písemně upozornil na špatný technický stav některých budov, na neuspokojivou situaci se zásobováním pitnou vodou, která je čerpána z povrchového prameniště mimo areál, tedy na cizím pozemku, a podobně. S areálem jsme převzali také nájemce Svatošek - Dětský ráj, který na základě uzavřené nájemní smlouvy provozuje areál od března 2013. Nájemní smlouva s Českou poštou byla uzavřena na dobu určitou, a to do konce roku 2022. Podle zákona musí po skončení smlouvy na dobu určitou obce a kraje hledat dalšího potenciálního nájemníka transparentně - tedy minimálně tím, že bude záměr pronájmu zveřejněn na úřední desce," vysvětlil postup kraje Blažek. A zároveň zdůraznil, že aby kraj mohl nový záměr zveřejnit, musí získat informace v jaké podobě je možné areál pronajímat a jakou funkci by měl v budoucnu plnit.

"Proto dostal odbor regionálního rozvoje za úkol zadat zpracování studie využití v několika variantách. Teprve na základě této studie je možné udělat základní investice do technické infrastruktury tak, abychom nájemci pronajímali areál funkční – s tekoucí nezávadnou vodou, odkanalizovaný a s novými rozvody elektřiny. V tuto chvíli proto pracujeme na zadání veřejné zakázky pro zpracování projektové dokumentace technické infrastruktury, kterou bychom chtěli vyhlásit nyní v březnu a ideálně realizovat stavebně od podzimu 2023 do jara 2024. Protože nejsme schopni vybírat nájemce v tuto chvíli, domluvili jsme se se současným provozovatelem areálu na prodloužení nájemního vztahu o rok, tedy do 31. prosince letošního roku," vysvětlil náměstek Blažek.

Bez peněz to nepůjde, kdo ale vše zaplatí?

Vedle investic do technické infrastruktury je podle něho nutné do areálu vložit peníze také na záchranu některých staveb. "V jaké podobě a výši bude jasnější po dokončení studie, jejím veřejném projednání a nakonec schválení v zastupitelstvu kraje," doplnil radní. Odbor správy majetku tedy nyní připravuje podmínky pro vypsání záměru nového pronájmu areálu. Majitel – tedy Karlovarský kraj se ale před tím musí rozhodnout, jestli provede tyto investice ze svého rozpočtu, či zda je nechá jako podmínku pro nového provozovatele, nebo zainvestuje část kraj a část nový nájemce. "To vše musí nyní jít poměrně rychle, abychom stihli napjaté termíny," dodal Blažek.

Také podle radního Patrika Pizingera (Místní) není v tuto chvíli nic rozhodnuto. "V současné době je připraven návrh studie, jejíž případná realizace by měla vést ke zatraktivnění a kompletnímu zpřístupnění prostoru volnočasového areálu ve Svatošských skalách. Ten by měl do budoucna nabídnout sportovně rekreační vyžití a zázemí pro rodiny s dětmi, sportovní kluby a další návštěvníky. Chceme vyslyšet názory lidí, kteří mají prostor Svatošských skal rádi, nicméně je nezbytně nutné vše vysvětlit a vyvrátit také nepravdy, které se v souvislosti s navrženou studií objevují. Studie sama o sobě neřeší ani budoucího ani stávajícího provozovatele areálu. Naším úkolem je připravit zastupitelstvu kraje souhrn podkladů pro jeho další rozhodování," zdůraznil radní Pizinger.

Jelínek si je vědom, že nájemní smlouva byla časově omezená. "Ani od České pošty jsme neměli záruky, že tu budeme moci zůstat déle. Předpokládali jsme ovšem, že naše podnikání má smysl, perspektivu. My toto údolí nedrancujeme, neprodáváme tu ani tvrdý alkohol ani cigarety. Jsme proti tomu, aby sem byla vpuštěna auta. Vždyť je to součást Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, proto sem nesmějí. A kraj chce auta do Svatošek pustit. Dokážete si představit, jak se budou výletníci a cyklisté na cyklostezce autům vyhýbat?" ohradil se Jelínek.

Připomněl, že nebýt jeho a exhejtmanky mohl areál skončit ve vlastnictví Rusů. "Česká pošta ho v roce 2018, když jsem tu byl v nájmu, chtěla prodat zájemcům z Ruska. Co jsme měli informace, mělo jít o lidi blízké Nočním vlkům (kontroverzní ruský nacionalistický motorkářský klub - poznámka redakce), kteří neměli ani čistý trestní rejstřík. Tenkrát jsme se proti tomu postavili a prodeji jsme České poště zabránili. A nyní o to mám přijít? Byl bych velice rád, kdyby se s námi o tom kraj konečně začal bavit," uvedl provozovatel areálu, který připomněl, že jde o magické místo, o němž se traduje, že zde víly utancovávaly mládence, během druhé světové války tu sídlil Hitlerjugend a v 50. letech minulého století tu byl pionýrský tábor, jehož provoz skončil v 90. letech.