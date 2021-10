Sehraje důležitou roli i ve vzdělávání budoucích zdravotnických pracovníků. Proto se 1. a 3. října uskutečnila další jednání, a to jak v Chebu, tak i ve Františkových Lázních. Na nich byli přítomni nejen investoři kliniky, tedy Pavel Minařík a Vladimír Krasnobaev, ale i představitelé Chebu. Právě v něm by měli studovat budoucí zdravotníci, kteří absolvují praxi například i v nemocnicích v Chebu či Sokolově.

„Nemůžeme provozovat špičkovou kliniku bez kvalifikovaných zdravotnických pracovníků a naopak vzdělávání bez profesionálního pracoviště není také možné. Proto jsme na náš společný meeting s radostí přizvali starostu Chebu Antonína Jalovce, místostarostu Jiřího Černého i ředitele Střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy Cheb Zdeňka Hrkala,“ říká starosta Františkových Lázní Jan Kuchař. „Pro Cheb to znamená vytvořit bakalářský obor pro praktickou sestru a dále zajistit subjekty pro praktickou výuku, kde by mohli studenti zdravotnické školy využít prostory i sokolovské nemocnice. Je ale třeba jim zajistit i ubytování, které by také mohl Cheb zprostředkovat,“ sděluje jeden z investorů Pavel Minařík. Nový bakalářský obor by se mohl v Chebu začít studovat už za rok.

Investoři a představitelé měst hodlají spolupracovat se Střední a Vyšší zdravotnickou školou v Chebu, s Fakultou zdravotnických studií Západočeské univerzity v Plzni, ale i Fakultní nemocnicí Královské Vinohrady s 3. Lékařskou fakultou Univerzity Karlovy v Praze. "Neskrýváme spolu s investory kliniky nadšení z obrovského zázemí Masarykovy univerzity v Brně, která nám bude nápomocna při další edukaci v oblasti postgraduálního studia. Jsem velmi rád, že záměr našel přízeň i u našeho senátora Miroslava Plevného, který je ke všem plánům zcela otevřený a nakloněný,“ dodává starosta Kuchař s tím, že celý projekt kvituje také krajské zastupitelstvo.

„Všichni věříme, že v tomto novém zdravotnickém systému dokážeme vychovat dobré duše, které přivedeme k profesi, kterou budou mistrně zvládat a ještě je to bude bavit, protože Luisa Reha Klinik se stane prostředím, kde bude radost pracovat, pomáhat lidem a následně se i dále vzdělávat,“ uvádí Jiří Schlanger z Výzkumného ústavu balneologického.

Na kliniku navazuje ve Františkových Lázních také otázka nového bydlení. „Je důležité vytvořit podmínky pro nově příchozí zdravotnický personál, ale i celé rodiny. S tím souvisí také změna územního plánu a občanské vybavenosti. Abychom mohli nabídnout kvalitní podmínky pro život, potřebujeme prostor pro další výstavbu například rodinných domů, ale i nových obchodů, školek, hřišť, atd.. Zkrátka tu bude vše, co k běžnému životu patří ,“ připomíná místostarosta Františkových Lázní Otakar Skala.