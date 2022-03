Nový lékař začne ordinovat na Flóře v Májové ulici u doktorky Mileny Škábové. „Tam už má podepsanou smlouvu. Jediné, co je nyní problém je sestra. Ta, která měla nastoupit na poslední chvíli odstoupila, takže jako město ještě pomáháme najít novou sestru, a to z vlastní iniciativy. Jelikož mám nějaké kontakty ve zdravotnictví, tak se snažím panu doktorovi pomoci. Nyní hledáme i sestru, která by pomáhala s registracemi, kterých bude podle našich předpokladů hodně. Paradox je ten, že pan doktor má strach, aby naplnil ordinaci, ale jsem si jist, že jakmile začne registrovat, během několika dnů bude mít stovky až tisíce žádostí a k tomu rozhodně sestru k sobě potřebuje,“ vysvětluje Černý.