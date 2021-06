Na první adventní neděli, která připadá na konec letošního listopadu, se chystá na Státním zámku a hradu v Bečově nad Teplou velká sláva. Relikviář svatého Maura, jenž je považován za druhý nejcennější klenot v České republice, se tam poprvé představí v nové, moderně pojaté expozici. Její součástí bude i hraný dokument, na němž v těchto dnech pracuje Theodora Remundová, dcera herečky Ivy Janžurové. Právě kvůli tomuto dokumentu přijel do Čech a přímo i do Bečova Christian Friedrich Beaufort Spontini, potomek posledních šlechticů, kterým bečovský zámek a hrad patřil. Právě jeho rodiče ukryli těsně před odchodem z České republiky po druhé světové relikviář do podlahy hradní kaple, kde ho až v listopadu 1985 našel tým kriminalistů vedeným Františkem Maryškou. K místu je dovedly indicie od Dannyho Douglase, hledače pokladů, kterého si najala rodina Beaufort Spontini, aby relikviář ze země potajmu vyvezl.

"Narodil jsem se až poté, co má rodina uprchla do Rakouska. Relikviář jsem měl možnost vidět poprvé až v Praze, kdy byl slavnostně prezentován po náročném restaurování," svěřil se Christian Friedrich Beaufort Spontini, který si je vědom toho, že relikviář je v České republice považován za druhou nejcennější movitou památku po korunovačních klenotech.

Nynější návštěva Bečova je jeho celkem teprve třetí v životě. "Původně jsem si zámek představoval pohodlnější. Zdá se mi, že není příliš praktický pro normální život, když například kuchyně je hodně vzdálená od jídelny," konstatoval.

Christian Friedrich Beaufort Spontini má o dva roky staršího bratra Friedricha Christiana, který se narodil v roce 1945 ještě v Bečově. Jsou to poslední potomci po meči. Nebýt někdejšího kolegy mladšího šlechtice - Jana Kociseka, který před 40 lety emigroval do Rakouska, kontakty by nemusely být vůbec navázány. "Pracovali jsme pro jednu firmu. Po revoluci jsem náhodou přijel do Čech a zaregistroval jsem jméno Beaufort Spontini a že to byli vlastníci bečovského panství. A já si hned řekl, vždyť to je Christian," vyprávěl Čechorakušan Jan Kocisek a pokračoval: "Když jsem se vrátil do Rakouska, hned jsem za ním šel a říkám mu to. On o tom ale vůbec nechtěl slyšet. Rodina odmítala do Bečova jezdit. Trvalo mi půldne, než jsem ho Christiana přesvědčil, aby sem jel."

Jak potvrdil on i bečovský kastelán Tomáš Wizovský, rodina Beaufort Spontini nikdy nevznesla nároky na to, aby jim byl zámek vrácený. "Byla tu pro ně šance v letech 1945 až 1947, ale nevyužili ji. Stejně tak si nic nenárokovali ani po revoluci. Smířili se skutečností," vysvětlil kastelán s tím, že příbuzní rodu Beaufort Spontini Lobkowiczové naopak nároky vznesli.

Díky navázaným kontaktů se do Bečova mohly například vrátit cenné předměty, a to vzhledem k historickým fotografiím, které poslední potomci vlastní.

Autentické fotografie má i Anna Rajserová, která v dokumentu rovněž vystoupí. Jde o místní obyvatelku, která se v Bečově narodila, a která si mnoho pamatuje z dob konce druhé světové války.

Theodora Remundová bere dokument jako velkou výzvu pro budoucí návštěvníky nové expozice. "Příběh o znovuobjevení relikviáře se nám jeví jako poněkud vulgární v tom pohledu, že český policista zabrání zlému Američanovi, aby vyvezl ze země poklad. Chceme návštěvníka znejistit, protože těch morálních pohledů na celý tento příběh je opravdu mnoho. Chceme, aby veřejnost dokument donutil k zamyšlení a aby přestala relikviář vnímat jen jako předmět, který má nesmírnou hodnotu," poznamenala umělkyně. Podle ní jaksi v poslední době vypadla i z celého příběhu o relikviáři jeho podstata, proč byl vlastně zhotoven, a to jako schránka na relikvie svatých. "Sakrální linie se zcela vytratila. A my se pídíme i po tom, co relikviář kdysi pro lidi znamenal a čím pro ně byly ostatky," prozradila.

Autorem samotné expozice jen Michal Medek. Připomněl, že při nedávném vyjmutí ostatků ze schránky a jeho odborné analýze byl relikviář svatého Maura digitálně nasnímán. "Součástí plánované expozice bude proto i 3D model relikviáře, který si návštěvníci budou moci důkladně prohlédnout do nejmenších detailů, což v současnosti samozřejmě není možné," uzavřel.