"Díky tomu, že umím východní slovanské řeči, obrací se na mě spousta lidí o pomoc. Mnoho jich také píše primátorce. V současné chvíli tak jsme v jednom hotelu ubytovali paní, která je tu se dvěma dětmi ve věku 12 a 14 let. Pochází z oblasti Krymu, přímo z městečka Cherson. Cestovala několik dní se třemi velkými batohy, než se do Karlových Varů dostala. Někdo ji sem přivezl," uvádí v neděli Melč.

Maminka od dvou dětí je v kontaktu i s místní psycholožkou. Je vystrašená, ale velmi vděčná, že je v teple a bezpečí. "Když viděla teplý a zařízený pokoj, rozbrečela se. V hotelu má zajištěnou i teplou stravu, já osobně jsem ji přinesl buchtu, kterou upekla má babička," informuje.

V neděli mezi 22. hodinou a půlnocí dorazí do lázeňského města další uprchlíci z Ukrajiny. Pomoc jim nabízí několik karlovarských soukromých hotelů, které se samy ozvaly vedení města.

Solidarita Karlovaráků je ohromná. "Jenomže, co se týče zásob, je v tuto chvíli problém se sklady Českého červeného kříže. Mají své omezené kapacity," dodává zaměstnanec KV City.

Další pomoc se bude řešit na vedení města v pondělí. "Je potřeba řešit koordinaci. Primární problém není, jak sem děti a ženy dovézt, ale co s nimi dále. Jsou to uprchlíci. Jsou vystrašení, bez oblečení, možná nemocní. Neznají jazyk, nemají peníze, hračky ani přátele, kteří by jim byli blízko. Nejde však jen o ubytování, ale o život dál. Ti, co k nám přicházejí se nevrátí na Ukrajinu v dohledné době. Je třeba jim pomoci se integrovat. To znamená myslet na to, že budou potřebovat lékaře, malé děti jít do školky a větší do školy. Rodiče potřebují nějakou práci. Nejen proto, aby do systému přispívali, ale hlavně, aby si vážili sebe sama a nemysleli na hrůzy v jejich zemi," říká Němec.

"Proto jsem oslovil některé politiky. V pondělí se setkáme, abychom byli připraveni. Municipalita však toto sama o sobě nezvládne. Každý z nás má doma staré hračky, věci, co může rozdat. Proto jsem založil e-mail vary.pomahaji@seznam.cz, který následně bude předán městu Karlovy Vary. Prosím Karlovaráky, pokud máte zájem se zapojit do pomoci Ukrajině tím, že budete moci darovat věci pro děti a ženy, napište na tento e-mail, a až to bude aktuální, budete požádáni o darování. Je možné nabízet i vlastní společnost pro radost či nabídku práce, ubytování, které však musí být spíše trvalého charakteru než na pár dní. Tento seznam využije charita i Město Karlovy Vary, až bude pomoc aktuální. Je třeba být připraven, než zaskočen," dodává.

Podle něho z ověřených zpráv od ukrajinské církve je známo, že dětem a matkám trvá sedm hodin, než se posunou o kilometr blíže k hranicím. "Zatím uprchlická vlna není silná, ale přijde. Od včerejška řada farností, převážně z Moravy, posílá na hranice auta s dětskými sedačkami a pomáhají se dostat rodinám do bezpečí. Některé farnosti se pak obracejí na mne, zdali by bylo možné nějak tyto akce za církev koordinovat. Celou věc jsem projednával s řadou biskupů a ředitelem Charity České republiky, kdy církev a charita již silně pomáhá. Zatím vlna není velká, tedy vše koordinuje stát. Až bude větší, zapojí se kraje a obce. Jako Karlovarák vím, že srdce občanů Karlovarského kraje je velmi široké, protože většina z nás do našeho kraje po roce 1945 přišla jako osadníci. Víme, co je to přijít s málem. A jak potřebné je dobré a laskavé slovo a pomoc. Proto jsem oslovil přes WhatsApp ve skupině více než 150 lidí, zdali by byli ochotni pomoci především Moravě s lidmi, kteří budou přiváženi. Zdali jsme schopni, stejně jako Moravané, poskytnout přístřeší. Reakce byly převážně fantastické a děkuji za ně," uzavírá.