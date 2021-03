V očkovacích místech Karlovarského kraje nyní očkují skupiny občanů v souladu se státní očkovací strategií registrované v centrálním rezervačním systému. Jedná se o seniory starší 80 let, starší 70 let, pedagogy a ty zdravotníky, kteří ještě nebyli očkováni.

Očkováním občanů mladších 70 let, kteří trpí závažnými chronickými nemocemi, se budou zabývat praktičtí lékaři postupně tak, jak budou zapojování do očkování v následujících dnech. Praktici musí individuálně posoudit vážnost zdravotního stavu konkrétního pacienta, přímo jej registrovat a pozvat na očkování. "Karlovarský kraj samozřejmě se zařazením takových pacientů do očkování počítá a vakcíny pro ně jsou připraveny - cestou praktických lékařů," uvedla mluvčí Krajského řadu Karlovarského kraje Jana Pavlíková. Praktičtí lékaři dostanou vakcíny v následujících dnech.

V současnosti nemohou být tito lidé mladší 70 let s chronickým onemocněním registrováni za pomoci krajské asistenční linky. Musí se výhradně domluvit se svým praktickým lékařem. "V případě, že by stát ve své očkovací strategii provedl změnu a tuto skupinu občanů zahrnul do centrálního rezervačního systému, obratem na to Karlovarský kraj zareaguje, a pak bude možné tyto obyvatele registrovat k očkování v libovolných očkovacích místech v regionu," dodala Pavlíková.

Správný postup, jste-li osoba mladší 70 let se závažným chronickým onemocněním (toto posoudí pouze praktický lékař):

1) Kontaktujte svého praktického lékaře.

2) Uvedený lékař vás po posouzení závažnosti zdravotního stavu sám zaregistruje do centrálního rezervačního systému k očkování (pokud už je sám v systému zaveden a přihlásil se jako lékař zapojený do očkování).

3) Následně vám lékař sdělí termín a čas očkování.