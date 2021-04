Mateřské školy se v pondělí v Karlovarském kraji otevřely pro všechny děti. Budou je navštěvovat bez roušek a nebudou se muset testovat.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Veronika Zimová

Změna v opatřeních velice potěšila tatínka čtyřletého Davida z Karlových Varů, který si nepřál být jmenován. „S testováním dětí totiž zásadně nesouhlasím. Mám k tomu zkrátka výhrady. Proč by se měly nechat testovat i takto malé děti, a to dvakrát týdně? Ve firmách se například testuje jen jednou za týden. Nelíbí se mi, aby si malé děti strkaly tyčinky do nosu,“ říká otec malého Davida. „Se synem jsme museli podstoupit už jednou test, protože jsme se dostali do kontaktu s člověkem pozitivním na covid, a už tehdy to syn nenesl právě dobře. Nechci ho vystavovat zbytečnému stresu. Jsem proto rád, že vláda nakonec udělala alespoň nějaké rozumné rozhodnutí a testování školkových dětí zrušila,“ dodává.