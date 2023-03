Společnost Eden Hotels chtěla Karlovým Varům vrátit lázně na Zámeckém Vrchu. Podle vedení města ale přišla s nečekanými kroky, což nájemce odmítá.

Zámecké lázně v Karlových Varech. | Foto: Deník/Jana Kopecká

Představa, že město Karlovy Vary převezme své Zámecké lázně od dlouhodobého nájemce, společnosti Eden Hotels, bez jakýchkoliv komplikací, se nakonec ukázala jako zcela utopistická a zcestná. I když se dohoda podle představitelů radnice rýsovala velmi dobře, nakonec se z obou stran stali rivalové, kteří se vzájemně osočují z nečinnosti a dokonce padají i požadavky na proplacení zmařených investic v řádu téměř 100 milionů korun, město naopak vyhrožuje zákonnými opatřeními.

Zámecké lázně, které se i s Duchem pramenů nacházejí na Zámeckém Vrchu, jsou od roku 1999 v pronájmu společnosti Zámecká kolonáda, kde desetiprocentní podíl patří městu, devadesát procent pak firmě Eden Hotels. Ta pod vedením rodinného klanu Frenklů a Olgy Shurymovové provozuje především hotely v Mariánskolázeňské ulici v těsném sousedství Císařských lázní. Eden Hotels dostala lázně do pronájmu na padesát let, jenomže nyní je chce městu vrátit, protože kvůli covidu a válce na Ukrajině přišel objekt o své tradiční, tedy ruské, klienty. Poslední týdny to vypadalo, že k dohodě nakonec skutečně dojde a že Karlovy Vary bez problémů lázně znovu převezmou.

Zubní pohotovost v Karlovarském kraji ve všední dny nebude, pacienti musí jinam

"Nezbývá nám než od původní dohody odstoupit. Dojde k revokaci usnesení a úmluva se ruší," prohlásil náměstek primátorky Tomáš Trtek (ANO). "Nechápeme to. Ze strany nájemce přišly nečekané kroky, například najednou zastává názor, že není připraven objekt městu předat. Po Karlových Varech chce 95 milionů korun jako náhradu za neprobydlenou investici. Chtějí dostat zpět lokalitu Kamenolom u chrámu Máří Magdalény v takovém stavu, v jakém byla, než ji město zrevitalizovalo," pokračoval Trtek, který vysvětlil, že součástí partnerství v roce 1999 bylo právě i zvelebení Kamenolomu, který patří této firmě, a v srdci lázeňského území byl zatarasený ohradou a zarostlý náletem. Karlovy Vary si tedy vzaly lokalitu od společnosti do výpůjčky, nálety vykácely a prostor zkulturnily.

Eden Hotels navíc dluží městu 630 tisíc korun za nájem Zámeckých lázní. "Byl to nájemce, který za námi přišel, že už o objekt nemá zájem. Protože je dva roky opuštěný, naším záměrem bylo, aby dál negradoval a aby se co nejdříve znovu zprovoznil. Máme obavy, aby z něho přímo v centru lázeňského území nevznikl brownfield. Už jsme měli dokonce zájemce, a to hotel Puškin, který si ho chtěl vzít do pronájmu," připomněl anabázi kolem Zámeckých lázní náměstek Trtek.

Špatná energie v bytě, rezidua bytostí. Farář navštívil dům, kde se vraždilo

Vzhledem k tomu, že lázně jsou dva roky opuštěné, chtělo město vědět, zda a jak moc případně utrpěly. Proto povolaly znalce, který měl určit rozsah škod. "Nedostatky nejsou naštěstí až tak dramatické. Jejich hodnota je přibližně dva miliony korun," dodal Trtek, podle něhož nájemní smlouva s Eden Hotels tak běží dál a pokud nájemce nesplní podmínky, které mu z ní plynou, bude město reagovat podle zákona. "Město projevilo v tomto případ vstřícnost, a takto to dopadlo," konstatoval náměstek Miroslav Vaněk.

Jenomže podle vedení Eden Hotels je realita někde jinde. "Pokoušeli jsme se s městem domluvit, aniž bychom po něm něco chtěli. To my jsme byli přitlačeni ke zdi. To my jsme chtěli dohodu, ale Karlovy Vary na naši žádost měsíce nereagovalo. Město jsme opakovaně vyzývali k předání objektu, ale žádnou reakci jsme nedostali. A jak bychom mohli chtít miliony za neprobydlenou investici, když Zámecké lázně žádné ubytovací kapacity nemají?" nechápal marketingový ředitel společnosti Jindřich Křováček.