Soutěž vyhlašuje obecně prospěšná společnost Klub zaměstnavatelů a přihlášené firmy jsou hodnoceny podle mezinárodně uznávané metodiky Saratoga, podle níž výsledky připravuje odborný garant Price Waterhouse Coopers.

„Velmi mne toto uznání práce našeho DPKV potěšilo. Jedná se o výborný výsledek a skvělé fungování, které management a představenstvo v DPKV odvádí. Vzhledem k velké konkurenci ze soukromého sektoru v této soutěži mne ocenění těší dvojnásob“, sdělil první náměstek primátorky Tomáš Trtek.

„Rok 2020 byl pro nás velmi náročný a v historii naší společnosti v podstatě neměl obdoby. Díky strategickému plánu rozvoje a dle vize naší společnosti jsme však i v této nelehké době dokázali postupovat koncepčně. Přistoupili jsme k celé řádě opatření, a i nadále jsme kladli důraz na rozvoj investic, zrychlení digitalizace a procesů s ní spojených. Výjimečná situace si žádala výjimečná řešení a samozřejmě optimalizaci nákladů a mnohá další opatření“, uvádí k získání ocenění Jiří Vaněček, předseda představenstva.

„Management společně s představenstvem, za podpory našeho jediného akcionáře, tedy Statutárního města Karlovy Vary, dokázal tyto výše uvedené cíle realizovat a naplnit. Bez dennodenní motivace a pracovního nasazení všech našich zaměstnanců by nic z toho nebylo možné. A všem za to patří můj obrovský dík. Podařilo se nám semknout a čelit této nelehké výzvě, díky které jsme naši společnost posunuli tím správným směrem. Ani toto nelehké období nám však nemohlo zabránit pokračovat v rozvoji toho nejcennějšího, co ve společnosti máme, naších zaměstnanců. Jsem přesvědčen, že právě díky nim se nám podařilo překonat mnohé nástrahy a zajistit nepřetržité a bezchybné fungování společnosti. Současně jsem velice rád, že se nám podařilo zachovat veškerá pracovní míst. Pevně věřím, že strategie a vize, které jsme si pro rozvoj naší společnosti vytyčili, se nám i v budoucnu osvědčí stejně jako nyní“, řekl k ocenění Lukáš Siřínek, místopředseda představenstva.