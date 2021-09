Nejnižší podání v transparentní veřejné dražbě bylo stanoveno na 59 900 000 korun. Celkem v dražbě padlo 27 příhozů, díky kterým se cena vyšplhala na 76 milionů korun. Do dražby byli přihlášeni tři zájemci. Vítězem a novým majitelem se po doplacení celé vydražené částky stanou Lázně Poděbrady, a. s.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.