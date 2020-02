Záchranné složky zasahují u Vlkovic. Silnice II/230 je v místě nehody uzavřená.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

K tragické dopravní nehodě, při které zemřeli dva mladí muži ve věku 23 a 26 let, došlo kolem sobotní páté hodině ranní u Vlkovic nedaleko Mariánských Lázní. "Řidič osobního vozidla BMW pravděpodobně ve vysoké rychlosti nezvládl řízení, přejel do protisměru, následně sjel z vozovky a narazil do mostního pilíře. V automobilu byli dva muži, kteří utpěli smrtelná zranění," uvedl policejní mluvčí Jakub Kopřiva s tím, že ke střetu s dalšími vozidly nedošlo.