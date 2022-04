Jak se staráte o své zdraví?

Život je pohyb a pohyb je život. Každý atom, každá molekula je v neustálém pohybu, naše tělo je stvořeno k pohybu a nedostatek pohybu vede k mnoha civilizačním nemocem jako je obezita, cukrovka 2. typu, hypertenze, arterioskleróza, bolesti páteře a kloubů…

Já osobně se snažím co nejvíce se hýbat. Dvakrát denně cvičím - ráno na zahradě při krmení ptáčků cvičím takovou sokolskou rozcvičku, za kterou by mě v dnešní době pochválil už asi jen pan doktor Tyrš. Ale zvyk je železná košile, takže si vytrpím svých 50 dřepů a pokračuji v duchu raz, dva, tři, čtyři jako na spartakiádě.

Večer už potom cvičím sofistikovaněji - buď posiluji břišní svaly, nebo cvičím základní cviky z jógy, a když mě hodně bolí záda, a musím konstatovat, že čím dál častěji, tak cvičím základní sestavu cviků podle MUDr. Smíška, tzv. SM systém.

Miluji procházky v lese - chodím tak, abych se zadýchala a zapotila. Les považuji za nejlepší lázně. Stromy z vás vytáhnou stres a starosti. Za úplně nejlepší druh pohybu považuji tanec - jakýkoli tanec s hudbou, která vás dostane do varu, ať už jsou to Rolling Stones, Hiram Bullock, Dire Straits nebo Richard Muller, a to ideálně na open air koncertě nebo v hale, ale klidně doma v obýváku.

Jaké nejčastější problémy na rehabilitačním oddělení řešíte?

Rehabilitace obecně se zabývá prevencí a léčbou poruch pohybového ústrojí. Poruchy pohybového aparátu mají různou příčinu. Může se jednat o poruchy funkční jako je špatné držení těla, špatné pohybové návyky, chronické přetěžování určitých segmentů, a podobně. Poruchy vznikají na podkladě degenerativních změn páteře a kloubů, které přicházejí vlivem opotřebení věkem, přetěžováním například obezitou, vlivem přidružených chorob jako jsou dna, revmatoidní atritida, postižení kloubů u lupénky, atd., ale také jako důsledek poruchy centrálního nebo periferiního systému - např. mozkové mrtvice, nádory nebo záněty mozku, záněty nebo poranění periferních nervů nebo vzácnější neurodegenerativní onemocnění. V současné době jsou nejčastějším problémem v populaci bolesti zad - často mluvíme o epidemii bolestí zad.

Před 70 tisíci let byli naši předci především lovci a sběrači a k jídlu měli jen to, co během dne nalovili nebo nasbírali. Většinu dne tedy trávili chozením, sběrem plodin, běháním za zvířaty, šplháním do korun stromů, takže byli po většinu dne v pohybu. Dnešní člověk v moderní rozvinuté společnosti využívá možností, které mu civilizace nabízí. Do práce jezdí autem nebo jiným dopravním prostředkem, vystoupí co nejblíže svému pracovišti, kde potom celý den sedí nebo stojí nebo pracuje v nějaké vynucené poloze např. automechanici, opraváři různých strojů apod., domů se vrací stejným způsobem, cestou si nakoupí v supermarketu vždycky o něco víc, než může spořádat, doma si pustí televizi, usadí se do křesla, přečte si noviny a po vydatné večeři usne na gauči u oblíbeného seriálu. Tito lidé jdou naproti všem civilizačním chorobám jako je obezita, cukrovka 2. typu, hypertenze, kardiovaskulární onemocnění, bolesti zad.

Druhým extrémem jsou lidé, kteří musejí denně naběhat 20 km, naplavat aspoň kilometr a na kole ujet 40 km, jinak s nimi doma večer nikdo nevydrží. Tito lidé většinou trpí potížemi z přetížení šlach a úponů, a když jim pak rupne Achillovka, je to pro ně konec světa, konec radosti ze života…

Naštěstí pozorujeme, že mladá generace už se o své tělo stará velice erudovaně. Cvičí a trénují pod dohledem trenérů, dodržují zásady správné výživy, formují si postavy do ideálních linií pomocí sofistikovaných cvičení. Často I za dozoru osobních fyzioterapeutů. Na oblibě získává jóga, taj-chi a jiné propracované systémy pohybové aktivity.

Lůžková část rehabilitace versus ambulance…

Naše oddělení akutní lůžkové rehabilitace (OALR) je spolu s neurologickým oddělením KKN součástí iktového centra. Šéf neurologického oddělení primář MUDr. Igor Karpowicz obhájil v loňském roce přísné.

Podmínky k získání, respektive obhájení akreditace iktového centra, které je v naší KKN akreditováno již od roku 2012, tzn., že naše iktové centrum je zařazeno do systému asi 40 center pro léčbu mozkových příhod v České republice, které mají tento oficiální status MZ ČR. Lůžková kapacita OALR tedy přednostně slouží pacientům po mozkových příhodách, kteří byli primárně léčeni na lůžkovém neurologickém oddělení pro iktus nebo jiné poškození nervové soustavy a po zvládnutí akutního stavu přeloženi na naše rehabilitační lůžko.

Do péče naší ambulance přednostně přijímáme pacienty po úrazech, operacích pohybového ústrojí (traumatologické oddělení pod vedením prim. MUDr. Josefa Märze rozvinulo širokou operativní léčbu poranění pohybového aparátu - končetinová poranění, poranění hlavy, hrudníku, břicha, pánve a zabývá se i léčbou polytraumat - mnohočetných a často život ohrožujících poranění, která vznikají např. při dopravních nehodách) a pacienty s příznaky poškození centrální nebo periferní nervové soustavy - např. po iktu, po zánětlivých nebo nádorových onemocněních mozku, míchy, po poškození periferních nervů.

Jedná se tedy zejména o rehabilitaci navazující na hospitalizační péči v KKN nebo o pacienty, kteří jsou v péči různých odborných ambulancí.

Jak se projevil ve spektru vaší rehabilitační péče covid?

Ve spektru našich ambulantních pacientů se Covid-19 projevil proti našemu očekávání minimálně. Na ambulantní rehabilitaci dochází měsíčně 2-3 pacienti s postkovidovým syndromem na komplexní rehabilitaci, jejíž součástí je dechová rehabilitace.

Naopak Covid-19 výrazně zasáhl do chodu lůžkové rehabilitace. Epidemie Covid-19 opakovaně zavřela naše lůžkové rehabilitační oddělení na řadu měsíců v roce 2020 i v roce 2021, kdy se naše lůžka a naše kolektivy staly součástí sdruženého lůžkového fondu spolu s lůžky a personálem kožního oddělení a kdy lékaři i lékařky, sestřičky a všichni ostatní členové sdruženého kolektivu společně pečovali o Covid-19 pozitivní pacienty s těžším průběhem onemocnění s potřebou oxygenoterapie.

Naposledy bylo naše lůžkové oddělení kvůli Covid-19 pandemii uzavřeno v prosinci 2021 až únoru 2022, kdy byl náš personál spolu s personálem kožního oddělení vyčleněn pro podávání protilátek u indikovaných případů Covid-19 pozitivních pacientů, a to až do doby, kdy převládla varianta omicron, u níž podávání monoklonálních protilátek není účinné. Po celou dobu pandemie se naše fyzioterapeutky začleňovaly do týmů, pečujících o Covid-19 pozitivní pacienty. Docházely na všechna oddělení nemocnice a pracovaly s nemocnými za dodržení všech protiepidemických pravidel, tedy ve skafandrech a štítech, tělo na tělo, a to je princip práce fyzioterapeuta.

S nemocnými s postkovidovým syndromem jsme pracovali též na lůžkové rehabilitaci v době, kdy už nebyli infekční. Měli jsme celkem pět případů těžkého postokovidového poškození, tři pacienty s respiračními potížemi a dva pacienty téměř imobilní z těžkého poškození nervové soustavy po prodělané těžké Covid-19 pozitivní pneumonii, kdy došlo i k ischemickému poškození mozku a periferních nervů - tzv. polyneuromyopatii kriticky nemocných. Život obou pacientů zachráněn díky ECMO, ale dostat je zpátky do normálního života se nám podařilo pouze u jednoho díky jeho spolupráci, motivaci a nakonec i díky další péči v RÚ v Kladrubech.

Denně se na RHB oddělení setkáváte s pacienty s různými pohybovými obtížemi. Řídíte se i vy sama radami, které jim pro zlepšení jejich stavu dáváte?

Ano, určitě, respektive snažím se - kontroluji si držení těla hlavně při práci na PC - 100x denně se přistihnu v nemožné pozici, kterou koriguji, denně cvičím, co nejčastěji chodím na procházky do lesa, nepřejídám se, snažím se alespoň 1x do měsíce zajít na koncert, abych načerpala pozitivní energii do dalších pracovních dnů. Miluji hudbu – od klasiky přes jazz až po rock and roll.

Máte nějaký tip jak být v kondici, cítit se zdravěji, mít dostatek energie?

Hýbat se, nepřejídat se, držet si přiměřenou váhu, pít dostatek tekutin, to je 1,5 l denně, spát alespoň 6 hodin denně, najít si nějaký vlastní způsob relaxace, mít nějaký koníček, sportovat, chodit na procházky, na koncerty, na výstavy, do divadla, do kina, cvičit jogu, tai-chi, meditovat, tančit, prostě žít aktivně.

Vzpomenete si na nějaký kuriozní případ z Vaší praxe?

Kuriózních případů máme dost. V současné době máme třeba na rehabilitačním lůžku 81letého pacienta po fraktuře krčku stehenní kosti, kterou si způsobil při lyžování v Itálii. Úspěšně operován byl přivezen do KKN a nyní rehabilituje a moc se snaží. Avšak naučit ho chodit o berlích se zdá být téměř nemožné. Trénuje chůzi s terapeutkou na chodbě a já stále slyším "berle, nemocná, zdravá, berle, nemocná, zdravá" - 100x za den, ale druhý den pacient už zase neví, jak na to. Člověk, který si kdysi v mládí perfektně zafixoval stereotyp lyžování a nikdy ho nezapomene, dnes není schopen zafixovat si jednoduchý stereotyp chůze o berlích. Holt „starého psa“ novým kouskům nenaučíš. Ale stejně klobouk dolů!

Velmi nevyzpytatelné stran budoucí prognózy a relativně časté jsou fraktury obou patních kostí, které vznikají při skoku nebo pádu z výšky. Nejkurióznější z nich byl příběh mladého sympatického muže, podnikatele v IT, který na dovolené ve Střední Americe vyšplhal na aztéckou pyramidu a při sestupu z posledního stupně skočil z výšky cca 1-1,2 m a způsobil si tříštivou frakturu obou patních kostí. A protože byl dobře pojištěn, helikoptéra ho dopravila do nejbližší nemocnice a pak vleže pěkně letecky do Prahy, do Varů na operaci a rehabilitaci. Rehabilitace je u těchto úrazů obzvlášť zdlouhavá a pacienti se musejí obrnit trpělivostí, než jim dovolíme našlápnout na nohy. Tento muž se nenudil, protože si na lůžku zřídil home office. Stačila mu naše postel a jeho mobil a PC. A pokud zrovna necvičil, tak pracoval a neschopenku tedy nepotřeboval. Tento pacient se velmi dobře zotavil už u nás, potom absolvoval ještě několikatýdenní rehabilitaci v Kladrubech a po návratu domů nám přišel poděkovat. A místo berlí měl v rukou úžasný dort, který nám nechal vyrobit.

A do třetice: Srdeční záležitostí pro mě byl asi 30letý pacient po mozkové mrtvici, kterého jsme přijímali s poruchou řeči a ochrnutou pravou polovinou těla. Výborný kuchař, který pracoval ve špičkových gastronomických podnicích. Hned se započetím rehabilitace u nás jsem ho referovala do Kladrub jako těžký případ. Termín jsme dostali asi do měsíce a tento pacient se během pobytu u nás tak zlepšil, že v Kladrubech už nevěděli, co na něm vylepšovat. Ordinovali dlouhé vycházky po okolí (bazén zavřený kvůli covidu), aby ho nějak zaměstnali, a po krátké době ho propustili do domů. Už zase vaří v jedné top restauraci v Praze.

A takových srdečních záležitostí bych mohla demonstrovat ještě mnoho. Vždycky ale byla nejdůležitějším faktorem úspěchu motivace pacienta a jeho pozitivní přístup ke cvičení.

MUDr. Ivana Hanzlíková pracuje v oboru od roku 1980, kdy nastoupila jako absolventka do tehdejší Lázeňské organizace Karlovy Vary do lázeňského domu Astoria. V roce 1984 složila atestaci z interny a v roce 1991 atestaci z RFM (Rehabilitace a fyzikální medicíny). Od roku 1995 zastává pozici primářky rehabilitačního oddělení Nemocnice Karlovy Vary. Jak sama říká, zdědila po paní primářce MUDr. Evženii Horní fantastický tým fyzioterapeutek - odborně zdatných, zkušených, precizních v práci a naprosto spolehlivých. Přestože se kolektiv za tu dobu už hodně obměnil a omladil, kolektivní duch na oddělení stále funguje. Rehabilitace je kolektivní práce, proto je pozitivní a kreativní atmosféra na pracovišti podle primářky tak důležitá. Práci fyzioterapeutek pak ještě velice obohatily o nové postupy také ergoterapeutky, které výrazně rozšířily možnosti rehabilitace, právě tak jako ústavní logopedka a psycholožka. Budoucnost rehabilitace v KKN vidí Ivana Hanzlíková v růžových barvách.