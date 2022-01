Že jsou Karlovy Vary a mnohé budovy na jeho území velmi oblíbené mezi filmaři, je jasné. Místní zákoutí vyhledávají i další osobnosti. Například zpěvačka, herečka a moderátorka Emma Smetana si do svých klipů vybrala Karlovy Vary hned dvakrát. Naposledy se tak stalo u příležitosti příjemného songu By now, který nazpívala a natočila se svým partnerem Jordanem Haj. Videoklip měl premiéru na konci loňského roku a celý je natočen v Grandhotelu Pupp.