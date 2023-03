Jak už Deník před několika dny informoval, současnému nájemci, Svatošky Dětský ráj, končí k 31. prosinci letošního roku smlouva, kraj chce na nového provozovatele vypsat výběrové řízení. A vzhledem k tomu, že jsou v areálu problémy s přístupem k pitné vodě a řádně nefunguje ani čistička odpadních vod, vedení kraje se rozhodlo k budoucímu využití přistoupit komplexně a zadalo architektům Zdeňku Pechovi a Matěji Šebkovi, aby zpracovali studii revitalizace. Toto rozhodnutí kraje se ovšem stalo tématem bouřlivých diskusí na sociálních sítích v uplynulých dnech. "Dnes tu řešíme jen možný způsob dalšího využití. Nebudeme se tu zabývat tím, kdo areál bude provozovat," upozornil na začátku prezentace Lukáš Švéda z regionálního rozvoje Krajského úřadu Karlovarského kraje.

Ten konstatoval, že význam areálu vzrostl poté, co byl v roce 2020 zprovozněn nový most, který se nachází uprostřed Dětského ráje. "Areál se díky mostu napojil na oblíbenou cyklostezku, která jím přímo prochází. Musíme si uvědomit, že je to mimořádná volnočasová lokalita, která se nachází v unikátním přírodně chráněném území. Areál má vysoký potenciál, který je třeba udržitelnou formou rozvíjet," poznamenal Švéda.

Byl to ale právě současní provozovatelé Karel Jelínek a jeho partnerka Jana Švehlová, jednatelé Svatošky Dětský ráj, který v roce 2013 přinesli do Svatošských skal určité know-how. Oni si vzali zanedbaný zpustlý bývalý pionýrský tábor od tehdejšího vlastníka České pošty do nájmu a snažili se sem přilákat návštěvníky. Díky jejich přispění nakonec dané pozemky Česká pošta v roce 2019 převedla bezúplatně do majetku Karlovarského kraje. Měla ale podmínku, že po uplynutí nájemní smlouvy bude na dalšího provozovatele vypsáno regulérní výběrové řízení.

Oba architekti během hodinové prezentace nastínili možné změny. "Jsme ale regulováni legislativou a vzhledem k tomu, že jde o aktivní záplavovou zónu, není možné zde nic nového stavět a není zde možné ponechat i ohrady, které ohraničují výběhy pro koně a další hospodářská zvířata. Ty by byly totiž v případě povodní překážkou. Výběhy pro zvířata přitom tvoří 42 procent z celkové plochy a jde o nepřístupné pozemky. U některých staveb počítáme v rámci zpracované studie s jejich menší obměnou, u některých s větší. Závisí to na stavu daného objektu i jeho potenciálním využití. Nachází se tu ale řada prvků, které byly pro nás velkou inspirací," uvedl architekt Šebek.

Architekti chtějí například zachovat pro občerstvení stávající objekt, který se nachází hned u nového mostu. Zároveň ale navrhují, aby se hlavní přístupová komunikace stočila směrem doleva a vedla spíše prostředkem než aktuálně podél břehu Ohře. Plánují tu několik ploch pro sportoviště a mlatové cesty, současné objekty chtějí přestavět na ubytování pro čtyřčlenné až šestičlenné rodiny, přičemž domy by po přestavbě mohly být podle nich lépe izolované a lépe vytápěné. Na místě, kde se nyní nachází obří nafukovací trampolína, chtějí realizovat dětské koupací centrum - jakési brouzdaliště s vodními pumpami. Při vstupu do areálu by pak podle nich mohly být i plochy s plážemi. V jejich plánech je poněkud jiné rozmístění obsluhy areálu, než je to současné.

"Je to krásný projekt, opravdu se vám povedl, ale nepatří do Svatošek. Krásně jste to navrhli, jenomže naše mnohaleté zkušenosti jsou jiné. Svatošky nejsou právě hostinným místem, bývá tam vlhko a zima. Máte přitom jen tři měsíce v roce, kdy můžete počítat s nějakým ziskem. Zažili jsme tu sucho, kdy v řece neteče skoro žádná voda a je takové vedro, kdy vám sem na kole nikdo nepřijede. A nebo přijdou deště a velká voda, kdy tu máte všechno pod vodou," reagoval na návrhy architektů Jelínek a pokračoval: "Vyčítáte nám, že tu máme koně a zvířata a že výběhy zabírají takovou plochu. My jsme hledali řešení, jak sem lidi přitáhnout. Proto tu máme zvířata, protože vše ostatní nevyšlo. Zavedli jsme tu koňské tábory, na které se nám opakovaně účastníci vrací. Koně potřebují děti, proto jsme koňské tábory zavedli. Koně jsou tu proto, aby zajistili plnohodnotné využití. Návštěvníkům nevadí, že nemají signál ani wifinu. Vy jste si objednali krásný dort se svíčkami, ale nevíte, jak ho připravit. Zde nevyděláte šest milionů ročně, jak plánujete, vždyť to je půl milionu měsíčně. To, co navrhujete, není prakticky domyšleno."

Jelínek vyčetl vedení kraje, že se Dětského ráje Svatošky nezeptalo na jejich zkušenosti. "My s vámi ale komunikujeme. Smlouvu jste pane Jelínku měli na dobu určitou," reagoval krajský radní pro regionální rozvoj Dalibor Blažek. "Proč jste nás tedy nepřizvali do pracovní skupiny, když máme zkušenosti?" kontroval Jelínek.

Bližší informace k plánované revitalizaci je možné najít na webových stránkách krajského úřadu, kam mohou lidé zasílat i své připomínky k návrhu. Vedení kraje předpokládá, že do konce pololetí bude mít všechny podklady hotové. Od 1. ledna příštího roku bude pak zřejmě uzavřena nová nájemní smlouva, do řízení se může přihlásit i stávající nájemce.